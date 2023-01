Le GP d'Arabie saoudite devrait rester à Djeddah jusqu'en 2027

Charger le lecteur audio

L'Arabie saoudite a débarqué au calendrier de la Formule 1 pour la première fois en 2021, sur le Circuit de la Corniche de Djeddah. Ce tracé semi-urbain a toujours été présenté comme un écrin temporaire pour l'épreuve qui a vocation à être organisée, à l'avenir, dans la nouvelle ville de Qiddiya, proche de la capitale, Riyad.

Toutefois, tout comme Rome ne s'est pas faite en un jour, le projet met du temps à se concrétiser et cela devrait pousser Djeddah à accueillir encore plusieurs années le GP national. Quatre années de plus au-delà de la saison 2023, pour être précis, soit jusqu'en 2027, ce qui va obliger les organisateurs à pérenniser certaines des installations provisoires mises en place.

"Il est important que le circuit de Djeddah soit à l'épreuve de l'avenir et c'est pourquoi nous avons de nouveau travaillé avec la FIA et la F1 pour nous assurer que nous disposons d'un circuit qui nous permettra d'organiser la compétition à Djeddah pendant que les travaux commencent sur le circuit de Qiddiya", a déclaré Martin Whitaker, le PDG de la Saudi Motorsport Company, qui assure la promotion de la course.

"Le centre automobile de Qiddiya est en train d'être conçu pour être le leader mondial en matière de conception de circuits de Formule 1 et de divertissement. Projet unique et passionnant, Qiddiya sera un lieu que tout le monde voudra visiter. Mais pour l'instant et dans l'immédiat, l'attention et les yeux du monde entier seront tournés vers Djeddah et le littoral de la mer Rouge au mois de mars."

En décembre, il est apparu que l'Arabie saoudite était en lice pour l'accueil de la manche inaugurale de la saison 2024 de Formule 1, après un échange de dates avec l'Australie pour éviter un conflit avec le mois saint du Ramadan (du 10 mars au 9 avril). Toutefois, Whitaker a précisé que la date de l'épreuve et son placement dans le calendrier de la prochaine saison restaient à confirmer.

"Évidemment, en raison du caractère sacré du Ramadan, il serait impossible d'accueillir un Grand Prix pendant cette période, mais en fin de compte, toute décision sur le timing de la course l'année prochaine est entre les mains de la F1 et de la FIA. Nous attendons donc des éclaircissements de la part du promoteur et de l'instance dirigeante en ce qui concerne notre date en 2024. Comme d'habitude, cela ne sera annoncé que beaucoup plus tard dans l'année."

L'épineuse question de la sécurité

Les flammes suite à l'attaque d'une installation d'Aramco par les houthis.

Difficile d'évoquer le GP d'Arabie saoudite sans repenser à la situation de l'édition 2022 qui s'est tenue alors que des attaques avaient eu lieu à quelques kilomètres de la piste, contre des installations du géant pétrolier Aramco.

Ces événements avaient conduit à des réunions qui s'étaient étirées jusque tard dans la nuit du vendredi au samedi entre les pilotes, les responsables d'écurie et les instances, la question de l'annulation du reste du week-end ayant été posée. Finalement, des garanties avaient été apportées par les autorités saoudiennes et le GP avait été maintenu jusqu'à son terme.

Des échanges sur le sujet ont bien entendu eu lieu entre les organisateurs et les pilotes en vue de l'édition 2023, Whitaker assurant que la sécurité était d'une "importance primordiale pour tous ceux qui assistent à la course". Puis il a ajouté : "En tant que promoteur, il est de notre devoir de nous assurer que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils sont sur le circuit et en ville. Insister sur ce message auprès de la communauté de la F1 au cours de l'année écoulée, depuis la course de mars dernier, a été un objectif clé."

"Les discussions avec les pilotes et les directeurs d'équipe ont été déterminantes et j'aime à penser que les messages forts que nous et les autorités avons communiqués ont donné à tous ceux qui se rendent à Djeddah l'assurance que l'Arabie saoudite, comme tant d'autres courses du calendrier de la F1, est totalement sûre et que l'hospitalité du peuple saoudien est au premier plan dans l'esprit de tous les visiteurs."