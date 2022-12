Le GP d'Arabie saoudite devrait lancer la saison 2024 de F1

Charger le lecteur audio

L'Arabie saoudite figure au calendrier de la Formule 1 depuis 2021, sur la base d'un accord prévoyant que son Grand Prix soit d'abord organisé sur le circuit urbain de Djeddah avant de se déplacer à l'avenir dans la nouvelle ville de Qiddiyah.

Avant-dernière manche de la saison lors de sa première édition, cette épreuve s'est installée en début de championnat cette année, accueillant alors le deuxième round après celui de Bahreïn. L'épreuve saoudienne conservera cette place en 2023, en revanche elle devrait faire office de Grand Prix d'ouverture du championnat en 2024.

Cette information a été révélée lorsque l'État de Victoria a annoncé jeudi que le Grand Prix d'Australie avait prolongé de deux ans son contrat avec la F1 afin de garantir la présence de l'épreuve de Melbourne jusqu'en 2037 inclus. Il est en effet précisé : "Une partie de l'accord prévoit que Melbourne accueille la première course de la saison de Formule 1 pendant au moins quatre ans entre 2023 et 2037, sachant que l'Arabie saoudite accueillera la première course de la saison 2024 de Formule 1 afin de respecter le Ramadan."

En 2024, le Ramadan doit débuter au coucher de soleil du dimanche 10 mars et se prolonger jusqu'au mardi 9 avril, ce qui indiquerait donc que la saison de Formule 1 s'ouvrirait au tout début du mois de mars.

Le Grand Prix d'Australie a fait office de première manche de la saison de Formule 1 chaque année depuis l'arrivée de Melbourne au calendrier, en 1996, et jusqu'en 2019, à l'exception des éditions 2006 et 2010. L'épreuve de 2020 a ensuite été annulée à cause de la pandémie de COVID-19 qui sévissait et Melbourne a fait son retour cette année, faisant alors office de troisième rendez-vous après Bahreïn et l'Arabie saoudite. Selon son précédent accord, l'Australie devait bel et bien accueillir la première manche de la saison 2024, mais la requête des promoteurs saoudiens en rapport avec le mois saint musulman entraînerait ce changement de date.

Le calendrier 2023 prévoit déjà que les courses de Bahreïn et de l'Arabie saoudite se déroulent avant le début du Ramadan, qui doit cette fois avoir lieu du 22 mars au 21 avril. C'est également à Bahreïn que se dérouleront les essais de pré-saison, du 23 au 25 février 2023, moins de deux semaines avant ce premier Grand Prix.

