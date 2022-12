Le GP d'Australie de F1 au calendrier jusqu'en 2037

Charger le lecteur audio

Absent du calendrier en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, le Grand Prix d'Australie avait fait son grand retour cette année, avec un tracé de Melbourne modifié de surcroît. Les organisateurs avaient à cœur d'assurer l'avenir de l'épreuve en F1, alors que le nombre de candidats n'a fait qu'augmenter ces dernières années, c'est pourquoi le bail a été prolongé de dix ans au début de l'été, avec une fin de contrat fixée à 2035.

Toutefois, ce n'était pas assez pour le Grand Prix d'Australie, et un nouvel accord a été trouvé avec les dirigeants du Championnat du monde pour prolonger ce contrat de deux ans. Désormais, Melbourne est assuré d'accueillir un Grand Prix de F1 jusqu'à la fin de la saison 2037.

"Assurer [la présence] du Grand Prix d'Australie de Formule 1 à Melbourne pour les [15] prochaines années est un résultat incroyable qui stimulera les entreprises et les emplois locaux, tout en faisant découvrir [l'Australie] à des millions de spectateurs dans le monde entier", a commenté Steve Dimopoulos, ministre du Tourisme, des Sports et des Grands Événements dans l'État de Victoria.

Environ 420 000 spectateurs ont assisté au Grand Prix d'Australie 2022 (cumulé du jeudi au dimanche), ce qui est un record, alors que le stock de billets mis en vente pour la journée du dimanche pour l'édition 2023 a été épuisé en moins de quatre heures. En plus de la F1, le Grand Prix d'Australie proposera à l'avenir des courses de FIA F2 et FIA F3 également.

Le président du GP d'Australie va quitter ses fonctions

Outre la prolongation du contrat du Grand Prix d'Australie, il a été annoncé qu'Andrew Westacott, PDG de l'Australian Grand Prix Corporation (en charge de l'épreuve ainsi que de celle du MotoGP), quitterait ses fonctions à l'issue de l'édition 2023.

Ayant joué un rôle clé dans les travaux effectués sur l'Albert Park entre 2020 et 2022, dont le premier resurfaçage du circuit, l'Australien avait rejoint l'AGPC en 2006, en tant que directeur général des opérations, avant d'être promu PDG en 2011.

"Cela a été une immense fierté de pouvoir travailler pour l'Australian Grand Prix Corporation pendant tant d'années, et de manière étroite avec la merveilleuse équipe de l'AGPC et tous ceux impliqués dans notre industrie de grands événements, y compris en Formule 1 et en MotoGP", a déclaré Westacott. "Trente événements, quelques annulations en cours de route et des foules record en 2022 ont été des moments spéciaux."

"Les années contrastées entre le début du Covid en 2020 et la manière dont nous avons ouvert les portes de Melbourne au monde du sport en 2022 ont toutes deux produit de grands souvenirs dont je me souviendrai à jamais."

Avec Andrew van Leeuwen