La F1 encore longtemps à Melbourne… avec la F2 !

Charger le lecteur audio

La Formule 1 et le Grand Prix d'Australie ont signé un nouveau contrat longue durée qui les lie jusqu'en 2035, prolongeant de dix années l'actuel bail qui courait jusqu'en 2025. Cette garantie d'accueillir la catégorie reine à long terme est précieuse pour Melbourne, qui faisait face à une concurrence nationale sur le sujet puisque Sydney avait manifesté son intérêt. Le renouvellement officialisé trois ans avant la fin du contrat démontre à quel point les organisateurs souhaitaient ardemment conserver une longueur d'avance.

Ce nouveau contrat s'inscrit également dans le cadre d'accords entre la F1 et les promoteurs du Grand Prix pour poursuivre l'amélioration des infrastructures sur place. Des travaux importants ont déjà eu lieu sur l'Albert Park, notamment cette année avec des modifications apportées au tracé, mais ce ne seront donc pas les derniers.

"Au cours des deux dernières années, le promoteur a réalisé des investissements significatifs pour moderniser le circuit, et continuera au cours des années à venir à améliorer l'expérience globale du public, ainsi que le paddock et la pitlane", souligne la F1 dans un communiqué. "Cela permettra d'améliorer l'expérience des fans mais aussi de moderniser les infrastructures pour les équipes, ce qui sera essentiel au bon déroulement de l'épreuve lors de la prochaine décennie."

Cette prolongation de contrat s'accompagne également d'une annonce importante avec l'intégration des formules de promotion F2 et F3 lors des week-ends de Grand Prix à Melbourne, dès 2023. Historiquement, les deux disciplines ne s'y rendaient pas afin de limiter les coûts et de permettre aux organisateurs de valoriser des courses de support déjà nombreuses et populaires localement.

"La course a toujours été l'une des préférées du public, des pilotes et des équipes", rappelle Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Melbourne est une ville internationale incroyable et dynamique, qui convient parfaitement à notre sport. Cette année, nous avons vu une foule énorme et un public passionné lors du Grand Prix, et nous sommes très enthousiasmés par l'avenir en Australie de notre sport qui continue sa croissance."

De retour au calendrier cette année après deux années de privation causées par le COVID-19, le Grand Prix d'Australie a brassé 419 000 personnes au mois d'avril.

"C'est une annonce sensationnelle, tout simplement formidable pour Melbourne et l'état de Victoria", se félicite Andrew Westacott, promoteur de l'épreuve. "Elle s'appuie sur notre riche histoire du sport automobile et sur l'amour que porte Melbourne aux grands événements sportifs. Nous sommes fiers de nos liens solides avec la F1 et, ensemble, nous allons développer la discipline en Australie et dans la région Asie-Pacifique."