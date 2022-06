Pilotes et équipes exhortent la FIA à être plus cohérente

Charger le lecteur audio

En réponse à la fin controversée du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, au cours duquel le directeur de course Michael Masi a enfreint plusieurs points du règlement, la FIA a pris une série de mesures importantes. Masi a notamment été démis de ses fonctions, le poste a été attribué à deux nouvelles personnes, à savoir Niels Wittich et Eduardo Freitas, et les missions du directeur de course ont été allégées.

Néanmoins, les changements structurels de la direction de course n'ont pas donné satisfaction dans le paddock et de nombreuses polémiques ont éclaté depuis le début de la saison. Après huit Grands Prix disputés, c'est un manque de cohérence dans les décisions que les pilotes reprochent aux nouveaux directeurs.

Interrogé sur la question au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Kevin Magnussen a pointé du doigt "une différence" entre les méthodes de Wittich et celles de Freitas. "C'est peut-être devenu légèrement plus difficile de vraiment comprendre les règles", a ajouté le pilote Haas. "Je pense que c'était plus cohérent [dans le passé] qu'aujourd'hui."

"Ce serait bien que leurs positions ou leur manière d'interpréter les règles soient totalement cohérentes. En tant que pilote, ce serait plus facile à suivre. Mais nous faisons avec, il y a des raisons derrière l'arrivée de nouvelles personnes et les changements dans la FIA. Je ne m'inquiète pas trop à ce sujet, c'est comme si l'on s'inquiétait de la météo. Je ne peux pas changer ça, j'essaie simplement de faire avec."

Yuki Tsunoda est quant à lui allé plus loin dans ses déclarations en indiquant : "Je ne fais pas confiance à la FIA. À chaque fois, c'est très incohérent. Je vais seulement m'en tenir à ce que le règlement [dit] ou à être le plus propre possible pour ne pas avoir de problème."

Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari.

Mattia Binotto a par ailleurs reconnu que ce manque de cohérence dérangeait également les équipes de F1, même si le directeur de la Scuderia Ferrari a affirmé que pour améliorer la situation, les équipes devaient venir en aide à la direction de course avec des retours constructifs.

"Si je regarde le début de la saison, nous, Ferrari, ne pouvons certainement pas en être satisfaits. Je pense que nous avons souvent été désavantagés par des décisions, mais c'est comme ça", a estimé l'Italien. "Nous comprenons la difficulté. Je pense que nous devons aussi les aider pour les faire s'améliorer. Les équipes et les directeurs de course doivent collaborer pour s'assurer qu'ils comprennent et s'améliorent aussi vite que possible. Il ne fait aucun doute que, jusqu'à présent, il y a parfois eu un manque de cohérence dans les décisions, nous ne pouvons pas le nier, comme nous ne pouvons pas nier que ce n'est pas un travail facile. Ça prendra du temps, nous devons simplement faire au plus vite."

Bien que la FIA ait mis un frein aux communications radio excessives entre les équipes et le directeur de course et stoppé leur retransmission à la télévision afin de ne pas répéter les erreurs de la saison 2021, Toto Wolff a assuré que les arbitres de la FIA étaient toujours "sur le front", demandant ainsi plus d'empathie dans le paddock.

"Comme Mattia l'a dit, c'est un travail difficile parce que l'on est aussi sous les projecteurs", a expliqué le directeur de Mercedes. "Plus les courses passent, plus ils prennent de l'expérience, mieux ils gèrent la pression liée à la Formule 1. Mais ils font partie de la Formule 1, tout comme les équipes. Les équipes font des erreurs quand une roue n'est pas fixée à la voiture ou quand on se trompe dans la stratégie. De la même manière, le directeur de course est sur le front. Je pense donc que c'est la même chose pour tout le monde."