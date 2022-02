Qui sont Freitas et Wittich, les nouveaux directeurs de course ?

Charger le lecteur audio

La Formule 1 et la FIA ont essuyé de nombreuses critiques concernant la gestion du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, lors duquel Max Verstappen a soufflé le titre à Lewis Hamilton dans le dernier tour après que le directeur de course Michael Masi n'a pas appliqué deux articles du Règlement Sportif pendant un Safety Car. En conséquence, une enquête a été ouverte pendant l'hiver et des mesures importantes ont été prises par Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA : Michael Masi a perdu son poste, qui a été attribué à Eduardo Freitas et Niels Wittich.

Qui sont Eduardo Freitas et Niels Wittich ?

Eduardo Freitas a débuté sa carrière en sport automobile en tant que mécanicien, d'abord dans le monde des deux-roues avant de passer au karting, en 1979. Le Portugais a ensuite gravi les échelons, devenant commissaire de piste puis directeur de course. En 2002, Freitas était le directeur de course du circuit d'Estoril lorsqu'il a reçu une offre pour officier dans les championnats FIA GT et ETCC pour une année. Il a finalement occupé ce poste jusqu'à la fin de la saison 2009. La FIA a ensuite promu Freitas en FIA GT1 puis en Championnat du monde d'Endurance (WEC) en 2012, avec notamment la charge des 24 Heures du Mans. Il est également directeur de course de l'European Le Mans Series et de l'Asian Le Mans Series.

Le directeur de course Eduardo Freitas (à gauche)

De son côté, Niels Wittich est l'ancien directeur de course du DTM, ayant quitté son poste fin 2021. L'Allemand était censé rejoindre la catégorie reine en 2022 avant l'enquête de la FIA, en tant qu'assistant de Michael Masi. Précédemment, Wittich avait également été directeur de course en Formule 2 et en Formule 3 tout en aidant le directeur de course F1 à quelques occasions.

Pourquoi remplacent-ils Michael Masi ?

L'une des premières mesures prises par Mohammed Ben Sulayem à son élection à la tête de la FIA, quelques jours après le Grand Prix d'Abu Dhabi, a été d'enquêter sur la course et de mettre en place les changements nécessaires. Ainsi, Ben Sulayem a annoncé que Masi serait remplacé en raison des décisions prises lors la finale du championnat F1, l'Australien ayant uniquement autorisé les retardataires roulant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à se dédoubler pendant l'intervention de la voiture de sécurité.

Mais en agissant ainsi, Masi est allé à l'encontre du Règlement Sportif de la F1, d'abord en n'autorisant qu'un certain nombre de pilotes à reprendre leur tour puis en n'attendant pas jusqu'au tour suivant pour rappeler le Safety Car au stand. Si le directeur de course avait suivi les règles, l'épreuve se serait terminée sous régime de voiture de sécurité, avec Hamilton devançant Verstappen.

Dans le cadre de l'enquête sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, Ben Sulayem a jugé nécessaire de remplacer Masi par Freitas et Wittich, qui se partageront le rôle de directeur de course de la F1.

Michael Masi

Ont-ils déjà travaillé en F1 ?

Freitas n'a pas directement officié en F1 par le passé, toutefois le Portugais a travaillé aux côtés de Michael Masi et de son prédécesseur Charlie Whiting lors de conférences de la FIA et de réunions des directeurs de course, notamment au Grand Prix du Portugal 2020. Quant à Wittich, il était en service à plusieurs reprises en 2021 en tant que soutien de Masi et devait occuper ce rôle de manière permanente en 2022 avant l'enquête de la FIA.

Quels seront les changements appliqués en F1 ?

Michael Masi ne sera plus impliqué dans la gestion des Grands Prix de Formule 1 en 2022, un nouveau poste lui ayant été proposé au sein de la FIA. Le rôle de directeur de course sera donc partagé par Freitas et Wittich, avec l'appui de Herbie Blash, nommé conseiller principal. Le Britannique a longtemps été le bras droit de Charlie Whiting, ancien directeur de course F1, avant de se retirer fin 2016. Depuis lors, Blash a travaillé comme consultant pour Yamaha sur son programme Superbike.

Le mode de fonctionnement de la direction de course sera également modifié avec la mise en place d'une salle de contrôle virtuelle. Cette VAR version F1 aura pour rôle d'aider le directeur et les commissaires dans leur prise de décision et agira à distance.

En outre, les communications radio entre les équipes et la direction de course ne seront plus diffusées à la télévision mais ne seront pas interdites pour autant. Des questions pourront être posées au directeur de course, cependant le processus sera davantage encadré afin d'éviter les abus vus en 2021. Enfin, la procédure de dépassement des pilotes retardataires sous Safety Car sera réexaminée par le Comité consultatif sportif de la F1 et les conclusions seront présentées lors de la prochaine réunion de la Commission F1.

