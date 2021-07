Les GP d'Australie F1 et MotoGP sont annulés

Information redoutée depuis quelque temps déjà, l'annulation du Grand Prix d'Australie de Formule 1 a été officialisée ce mardi. Comme l'an passé, l'épreuve ne pourra pas avoir lieu en raison de la crise sanitaire, ce malgré l'étude de protocoles stricts et notamment l'idée de mettre en place une "biosphère". Alors que le circuit de l'Albert Park a été le théâtre de travaux de modification, il faudra donc attendre pour en découvrir l'impact sur la compétition.

Déjà décalé au 21 novembre plutôt qu'à sa date traditionnelle du début de saison, le rendez-vous australien n'est plus d'actualité mais la F1 cherche à maintenir ses 23 Grands Prix cette année et travaille d'ores et déjà sur des alternatives, ce qu'a confirmé son PDG Stefano Domenicali.

Ce n'est pas non plus cette année que le MotoGP fera son retour en Autralie, à Phillip Island. Après avoir annoncé dernièrement l'annulation du GP du Japon et une nouvelle date pour le GP des Amériques, initialement prévu en début de saison, c'est le GP d'Australie qui a été retiré du calendrier 2021 de la catégorie, en raison des restrictions imposées dans le pays pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le déplacement sur la petite île était trop contraignant dans la période actuelle : "En Australie, il y a deux problèmes : la quarantaine et le concept de bulle, qui à Phillip Island est très compliqué car il n'y a presque pas d'hôtels, donc le personnel doit rester dans des maisons", a expliqué le promoteur du championnat, Carmelo Ezpeleta, à l'édition espagnole de Motorsport.com.

Le MotoGP a déjà ses alternatives

La date initialement prise par l'Australie va être reprise par le GP de Malaisie, avancé d'une semaine pour être rapproché de la date de Buriram, récemment repoussée d'une semaine après l'annonce concernant Motegi et Austin. Tous ces changements signifient que la série de trois courses en trois week-ends prévue en fin de saison disparaît.

Afin de maintenir le même nombre de dates, Portimão accueillera un deuxième Grand Prix cette année, le ## octobre, après celui remporté par Fabio Quartararo en début de saison.

Le MotoGP a enfin confirmé que le déplacement en Argentine, prévu en début de saison et reporté en raison de la pandémie, était définitivement annulé.

Le calendrier MotoGP provisoire pour 2021

* Course nocturne