Officiel - Le Grand Prix d'Azerbaïdjan est reporté

Pressenti depuis dimanche, le report du Grand Prix d'Azerbaïdjan a été officialisé ce lundi par les instances de la Formule 1. Compte tenu de la pandémie due au nouveau coronavirus, qui crée une crise mondiale, le début de la saison 2020 est donc à nouveau repoussé, alors que certains espéraient dans un premier temps la voir commencer début juin.

Huitième manche du calendrier initial, le rendez-vous de Bakou devait avoir lieu le 7 juin. Néanmoins, les organisateurs ont estimé lors d'une réunion de crise que les conditions n'étaient pas réunies pour tenir les engagements. À l'instar du Grand Prix de Monaco, dont l'annulation a été annoncée la semaine dernière, les promoteurs azéris font face à une double contrainte : l'incertitude quant à la durée de la pandémie de COVID-19 et le besoin d'anticipation de plusieurs semaines pour installer le circuit dans les rues de leur capitale.

En moins de dix jours, la Formule 1 a vu son calendrier 2020 – qui devait être le plus chargé de l'Histoire avec 22 courses – s'étioler : annulation du Grand Prix d'Australie, report des Grands Prix de Bahreïn, du Vietnam, de Chine, des Pays-Bas et d'Espagne, et annulation du Grand Prix de Monaco. Pour le moment reportée, l'épreuve en Azerbaïdjan rejoint cette liste et l'attention se déplace désormais sur le Canada, qui doit accueillir la Formule 1 le 14 juin. Le pays est notamment devenu le premier, ce lundi, à faire savoir qu'il n'enverrait aucun athlète disputer les Jeux olympiques à Tokyo si ces derniers étaient maintenus.

Les dix écuries du plateau ont certes donné carte blanche à la F1 et à la FIA pour réorganiser le calendrier 2020 du mieux possible, mais le défi se corse un peu plus de jour en jour...