La F1 ne remplacera pas la Chine, 23 GP au programme

Début décembre, il a été officiellement annoncé que le Grand Prix de Chine 2023 de Formule 1 n'aurait pas lieu. Après plusieurs semaines de réflexion et de discussions, la discipline a confirmé que l'épreuve n'allait pas être remplacée au calendrier, qui comptera donc 23 dates.

Le GP de Chine, qui n'a plus été organisé depuis 2019 et le début de la pandémie de COVID-19, avait été dans un premier temps annulé sur fond de situation sanitaire très tendue dans le pays. En dépit de l'allègement des restrictions, faisant suite à un début de révolte populaire, et d'une réactivation des discussions entre la discipline et les organisateurs que Motorsport.com vous révélait au début du mois de janvier, l'épreuve a donc bien été définitivement annulée.

En effet, si un retour à sa date initiale (du 14 au 16 avril) a un temps été envisagé après la reprise des pourparlers, cette solution a vite posé des problèmes logistiques trop importants, notamment en matière de transport de fret par voie maritime ou encore de voyages organisés par les écuries pour le début de la campagne, sans parler des difficultés liées aux exigences concernant les tests à effectuer au moment de l'arrivée sur le sol chinois. En sus, une réinsertion de la Chine plus tard dans la saison était rendue quasi impossible par la densité du calendrier tel qu'il est établi.

Plusieurs pistes ont été envisagées pour prendre la place que la manche de Shanghai aurait dû occuper, à commencer par la Turquie (Istanbul) et le Portugal (Portimão), mais celles-ci ont également débouché sur des impasses. Le calendrier définitif comptera donc 23 épreuves, un chiffre record dans l'Histoire du championnat.

Le calendrier F1 2023

Date Épreuve Circuit 3-5 mars Bahreïn Sakhir 17-19 mars Arabie saoudite Djeddah 31 mars-2 avril Australie Melbourne 28-30 avril Azerbaïdjan Bakou 5-7 mai Miami Miami 19-21 mai Émilie-Romagne Imola 26-28 mai Monaco Monte-Carlo 2-4 juin Espagne Barcelone 16-18 juin Canada Montréal 30 juin-2 juillet Autriche Spielberg 7-9 juillet Grande-Bretagne Silverstone 21-23 juillet Hongrie Budapest 28-30 juillet Belgique Spa-Francorchamps 25-27 août Pays-Bas Zandvoort 1-3 septembre Italie Monza 15-17 septembre Singapour Marina Bay 22-24 septembre Japon Suzuka 6-8 octobre Qatar Losail 20-22 octobre États-Unis Austin 27-29 octobre Mexico Mexico 3-5 novembre São Paulo São Paulo 16-18 novembre Las Vegas Las Vegas 24-26 novembre Abu Dhabi Yas Marina