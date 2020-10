Le Grand Prix d'Imola se tiendra finalement à huis clos

La troisième des dernières manches du calendrier 2020 de la Formule 1 à se tenir en Italie aura lieu à huis clos. 13'000 spectateurs étaient prévus sur le circuit d'Imola mais la résurgence de l'épidémie de COVID-19 à l'occasion de l'entrée dans l'automne a provoqué une volte-face du gouvernement italien qui a ordonné l'interdiction au public de tous les événements et lieux sportifs.

Les autorités locales, ainsi que les organisateurs, espéraient pouvoir encore sauver les nombreuses places déjà vendues mais aucune exception ne sera faite. "Nous avions espéré accueillir les fans lors de la course ce week-end, mais nous comprenons et respectons totalement la décision prise par les autorités", a déclaré pour Motorsport.com un porte-parole de l'épreuve. "Nous espérons que nos fans profiteront quand même de la course depuis chez eux."

Lire aussi : La F1 propose un calendrier de 23 dates, dont un nouveau GP

Le circuit avait adopté pour la mise en place du public dans le cadre de la crise sanitaire un système de "tribunes pétales", une sorte de microcosme de 1000 personnes maximum par tribune, avec des accès et des zones exclusivement réservées aux spectateurs de ces tribunes, ainsi qu'un espacement calculé afin de permettre la distanciation physique tout en maintenant l'obligation de porter des masques.

La présence de grands écrans à chaque tribune aurait également permis de pouvoir suivre sans problème l'intégralité de l'épreuve depuis sa place assise. Ce système devait aussi permettre de se restaurer, de boire et d'utiliser les toilettes au sein de ce microcosme, pour empêcher tout croisement entre spectateurs venant de tribunes différentes.

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne est la dernière épreuve de la saison 2020 à se tenir en Europe occidentale. Cette partie du monde fait face depuis plusieurs semaines à une situation sanitaire qui s'est empirée après l'embellie estivale et les mesures sanitaires se multiplient pour tenter de contenir la progression de la pandémie tout en maintenant au mieux une activité, notamment du côté des sports professionnels.

La prochaine destination de la F1 sera la Turquie dans deux semaines, où là aussi il a été décidé que le GP aurait lieu sans public, avant une triple manche au Moyen-Orient à cheval sur les mois de novembre et de décembre, dans un environnement théoriquement plus aisé à contrôler du côté de Bahreïn et d'Abu Dhabi. Bien entendu, l'évolution globale de la situation autour du COVID-19 reste à surveiller, notamment en cas de durcissement des restrictions liées aux voyages.

Voir aussi :