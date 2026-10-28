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Formule 1 GP de Mexico

Le programme du GP de Mexico F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 19e manche de la saison 2026 de Formule 1, le Grand Prix de Mexico, qui se disputera du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Basile Davoine

Publié: 28 oct. 2026, 09:30

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Photo de : Motorsport.com

Le Grand Prix de Mexico va constituer la 19e manche de la saison 2026 de Formule 1.

Le décalage horaire avec le Mexique est de sept heures. Kimi Antonelli disposera sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez d'une deuxième occasion d'être sacré champion du monde.

Horaires du Grand Prix de Mexico 2026

Date Séance

Horaires français

Vendredi 30 octobre Essais Libres 1 19h30 - 20h30 Essais Libres 2 23h00 - 0h00 Samedi 31 octobre Essais Libres 3 18h30 - 19h30 Qualifications 22h00 - 23h00 Dimanche 1er novembre Course 21h00

L'Autódromo Hermanos Rodríguez

L'Autódromo Hermanos Rodríguez a déjà accueilli la Formule 1 à 21 reprises depuis 1963, mais c'est sur une piste amputée de sa célèbre courbe de Peraltada que la catégorie reine du sport automobile y a fait son retour en 2015.

Le circuit de Mexico est fait d'une combinaison de virages lents et de courbes rapides, et a pour principale caractéristique sa haute altitude, à plus de 2200 mètres. La résistance à l'air est donc moindre, ce qui mène les écuries à adopter une configuration à fort appui pour compenser ce facteur, mais il est également plus difficile de refroidir la mécanique pour assurer la fiabilité.

Ce tracé est également marquant en raison du passage dans le stadium, où les fans mexicains ne manquent jamais de créer une ambiance hors du commun.

Long de 4,304 km et composé de 17 virages, l'Autódromo Hermanos Rodríguez sera parcouru à 71 reprises lors de la course pour une distance dépassant tout juste les 305 kilomètres réglementaires.

Les records sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez

Record de la pole

Daniel Ricciardo

Red Bull

1'14"759

(moy. : 207,257 km/h)

2018 Meilleur tour en course Valtteri Bottas

Mercedes

1'17"774

(moy. : 199,223 km/h)

2021

Les derniers polemen et vainqueurs au Mexique

Lando Norris s'était imposé à Mexico en 2025.

Photo de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Lando Norris Lando Norris 2024 Carlos Sainz Carlos Sainz 2023 Charles Leclerc Max Verstappen 2022 Max Verstappen Max Verstappen 2021 Valtteri Bottas Max Verstappen 2019

Charles Leclerc Lewis Hamilton 2018

Daniel Ricciardo Max Verstappen 2017

Sebastian Vettel Max Verstappen 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 1992 Nigel Mansell Nigel Mansell

La météo attendue à Mexico

La météo annoncée à Mexico pour les trois jours de l'épreuve est plutôt ensoleillée, avec des températures attendues généralement au-dessus des 25°C.

Course suivante : Grand Prix de São Paulo (6-8 novembre)

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