Le GP de Miami officiellement au calendrier en 2022 !

À deux doigts de devenir l'arlésienne du calendrier tant les projets et les intentions se sont multipliés sans voir le jour ces dernières années, le Grand Prix de Miami va bel et bien devenir réalité ! Dans la foulée des signaux positifs envoyés la semaine dernière, et du vote important d'une résolution au niveau local il y a quelques jours, la Formule 1 a officialisé l'arrivée de l'épreuve.

Dès 2022, il y aura donc un deuxième Grand Prix aux États-Unis, qui viendra s'ajouter à celui disputé sur le Circuit des Amériques, à Austin. Aucune date n'a pour le moment été communiquée. Le projet en Floride, tout comme celui d'accentuer la présence de la F1 outre-Atlantique, était une volonté affichée quasiment depuis l'arrivée de Liberty Media aux manettes de la catégorie reine en 2017.

"Nous sommes heureux d'annoncer que la Formule 1 courra à Miami à partir de 2022", confirme Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Les États-Unis sont un marché en croissance pour nous, et nous sommes encouragés par la portée que nous avons là-bas et qui sera soutenue par cette deuxième épreuve. Nous travaillerons étroitement avec l'équipe du Hard Rock Stadium et la FIA pour faire en sorte que le circuit offre une course sensationnelle tout en ayant des retombées positives pour la population locale."

"Nous remercions tous nos fans, les élus de Miami Gardens et l'industrie locale du tourisme pour leur patience et leur soutien tout au long de ce processus. Nous sommes impatients de faire venir pour la première fois dans l'Histoire de notre sport le plus grand spectacle de compétition automobile de la planète à Miami."

Le circuit du Grand Prix de Miami 2022.

Concernant le tracé, les idées ont beaucoup évolué depuis la genèse du projet, pour finalement aboutir à une piste urbaine qui serpentera autour du Hard Rock Stadium, stade du club de NFL des Miami Dolphins dont les dirigeants sont également les promoteurs du Grand Prix de Miami. Le circuit sera long de 5,41 km et comportera 19 virages ainsi que trois lignes droites où une zone DRS pourra être installée. La vitesse de pointe maximale est estimée à 320 km/h.

L'arrivée de la Formule 1 en Floride s'accompagnera d'un déblocage de fonds pour financer des programmes de soutien à l'économie locale ainsi qu'à l'éducation. Une contrepartie importante alors que le projet de Grand Prix à Miami fait face depuis le début à une opposition de certains habitants, dont un collectif qui maintient la pression en dépit du vote effectué cette semaine.