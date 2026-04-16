Le GP de Monaco 1962 servira de cadre au prequel d'Ocean's 11

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Margot Robbie a annoncé que le prochain film dans l'univers d'Ocean's 11 racontera un braquage en marge du GP de Monaco 1962.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Bruce McLaren, Cooper-Climax T60

La Formule 1 continue d'inspirer le monde du cinéma. Après le succès du film F1 avec Brad Pitt l'an passé, un préquel d'une œuvre dans laquelle il a joué, Ocean's 11, va se dérouler dans le cadre d'un Grand Prix.

Le film devrait se concentrer sur la jeunesse des parents de Danny Ocean, le personnage de George Clooney. On sait peu de choses sur l'intrigue, si ce n'est que les personnages principaux seront interprétés par Margot Robbie et Bradley Cooper, qui devraient jouer les parents de Danny Ocean, impliqués dans un braquage à Monaco en marge de la course de 1962.

"Avant que Danny Ocean ne mette les pieds à Las Vegas, deux génies lui ont tout appris : ses parents", a déclaré Margot Robbie à l'occasion de la CinemaCon. "Vous les verrez à l’apogée de leur carrière dans notre nouveau film, en train de mener un braquage épique en marge du Grand Prix de Monaco de 1962."

Le film sera distribué par Warner Bros, produit par LuckyChap, la société de Margot Robbie, et réalisé par Bradley Cooper.

La course ne devrait naturellement pas être au cœur de l'intrigue, mais le GP de Monaco 1962 a été remporté par Bruce McLaren. Celui qui n'avait pas encore fondé l'équipe portant son nom a mené en début de course, après un accident au départ qui a coûté la vie à une commissaire, avant d'être doublé par Graham Hill et Jim Clark. McLaren a ensuite profité des abandons de ses deux rivaux pour décrocher son troisième succès en F1.

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