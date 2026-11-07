Résumé de qualifications

Formule 1 GP de São Paulo

Lando Norris en pole sous la pluie à São Paulo !

Lando Norris s'élancera depuis la pole position dimanche au Grand Prix de São Paulo de Formule 1, au terme d'une séance de qualifications haletante disputée sous la pluie.

Filip Cleeren

Mis à jour: 7 nov. 2026, 20:33

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Photo de : Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Lando Norris a décroché la pole position du Grand Prix du Brésil de F1 au terme de qualifications disputées sur une piste détrempée à Interlagos, devant George Russell.

Particulièrement difficile, la séance a été interrompue par un drapeau rouge pendant plus d'une heure en raison de fortes précipitations et de la présence de nombreuses flaques d'eau sur la piste. Norris a finalement dominé la Q3 avec un chrono de 1'27"470 en pneus intermédiaires, devançant Russell de deux dixièmes.

Le Britannique devait composer avec une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement d'unité de puissance. Il était également furieux contre son équipe Mercedes, qui lui a demandé d'interrompre son deuxième tour rapide en Q3.

Kimi Antonelli s'est qualifié troisième, à six dixièmes de Norris, devant Charles Leclerc, quatrième avec sa Ferrari. Avec la rétrogradation de Russell et la pénalité de dix places de Leclerc pour un changement de moteur, Liam Lawson, cinquième des qualifications avec Racing Bulls, gagnera une place et s'élancera troisième dimanche.

Le Néo-Zélandais joue pourtant gros pour son avenir chez Racing Bulls, l'écurie envisageant de promouvoir son pilote de réserve Nikola Tsolov à sa place. Mais Lawson a signé une prestation remarquée, de quoi donner matière à réflexion à son équipe.

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Nico Hülkenberg a également brillé en décrochant la sixième place pour Audi, devant Isack Hadjar (Red Bull) et Oliver Bearman (Haas). Fernando Alonso et Alex Albon ont complété le top 10 samedi.

En Q2, alors que les conditions étaient les plus favorables, Alonso a été le premier à chausser les pneus intermédiaires, dans l'espoir de permettre à son Aston Martin de quitter le bas du classement. Plusieurs pilotes lui ont rapidement emboîté le pas. Russell s'est alors installé en tête avec un chrono de 1'26"745 sur les pneus à flancs verts, devant Lawson et Hadjar.

Tout juste sacré champion du monde, Antonelli a arraché sa qualification pour la Q3 en terminant dixième. Il a ainsi éliminé Lewis Hamilton, dont la présence en fond de grille était de toute façon déjà prévue en raison d'une pénalité pour un changement d'unité de puissance.

Oscar Piastri a lui aussi échoué à se qualifier pour la Q3. Le pilote McLaren a dû se contenter de la 12e place. Le débutant de Haas, Rafael Camara, avait réussi à atteindre la Q2 malgré une sortie de piste, mais il a ensuite terminé sa séance dans le mur au virage 12, provoquant un nouveau drapeau rouge dans les derniers instants.

Dans la seconde Racing Bulls, Arvid Lindblad a été éliminé en 14e position en raison d'un problème d'unité de puissance, juste devant Carlos Sainz (Williams). Max Verstappen, qui rejoindra Hamilton en fond de grille en raison de sa propre pénalité moteur, n'a pas pris la piste en Q2 et a été classé 16e.

Les conditions étaient dantesques à Interlagos...

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Après une première grosse averse et alors que de nouvelles précipitations étaient annoncées, la Q1 a débuté à l'heure prévue, mais les conditions se sont encore dégradées juste avant le début de la séance.

Plusieurs pilotes ont immédiatement regagné leur garage afin de faire remplacer leurs pneus intermédiaires par des pneus pluie. Ceux qui ont pris la piste ont rapidement confirmé que ce choix était le bon : après avoir signalé de l'aquaplaning, les monoplaces sont rentrées aux stands et la direction de course a brandi le drapeau rouge.

Après une interruption d'une heure et vingt minutes, la séance a finalement repris avec 15 minutes encore au programme de la Q1. Les conditions restaient suffisamment délicates pour imposer les pneus pluie.

La piste demeurant difficile, mais s'améliorant progressivement, les pilotes ont dû miser sur une quantité de carburant suffisante, multiplier les tours pour trouver leur rythme et tenter d'atteindre leur meilleur niveau en fin de séance. Norris a finalement terminé en tête avec un chrono de 1'30"939, soit dix secondes de mieux que les temps enregistrés seulement quinze minutes auparavant. Russell et Verstappen ont complété le top 3.

En fond de classement, le débutant de Haas, Camara, a miraculeusement survécu à un tête-à-queue suivi d'un contact avec le mur au virage 3. L'incident a détruit son aileron avant, mais épargné sa suspension. Le Brésilien a ainsi réussi à se qualifier pour la Q2 en 13e position, pour le plus grand bonheur du public local.

Alpine a été la grande perdante de cette Q1, avec l'élimination de Franco Colapinto et Pierre Gasly aux 16e et 17e places. Les deux pilotes ont déploré un manque total d'adhérence. Lance Stroll a également été éliminé en 18e position, devant les deux Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Pérez.

L'autre chouchou du public brésilien, Gabriel Bortoleto, a connu moins de réussite que Camara. Le pilote Audi a endommagé la partie arrière gauche de sa monoplace après une sortie de piste au virage 12.

Q1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

1'30.939

W 170.580 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

+0.267

1'31.206

0.267 W 170.080 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.299

1'31.238

0.032 W 170.021 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.727

1'31.666

0.428 W 169.227 5 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 11

+0.754

1'31.693

0.027 W 169.177 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 11

+1.120

1'32.059

0.366 W 168.504 7 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 11

+1.146

1'32.085

0.026 W 168.457 8 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 11

+1.153

1'32.092

0.007 W 168.444 9 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+1.182

1'32.121

0.029 W 168.391 10 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+1.290

1'32.229

0.108 W 168.194 11 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+1.312

1'32.251

0.022 W 168.154 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 11

+1.367

1'32.306

0.055 W 168.054 13

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 10

+1.870

1'32.809

0.503 W 167.143 14 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 11

+2.020

1'32.959

0.150 W 166.873 15 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 10

+2.091

1'33.030

0.071 W 166.746 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+2.211

1'33.150

0.120 W 166.531 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+2.388

1'33.327

0.177 W 166.215 18 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+2.510

1'33.449

0.122 W 165.998 19 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+2.714

1'33.653

0.204 W 165.636 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 12

+2.835

1'33.774

0.121 W 165.423 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 12

+3.570

1'34.509

0.735 W 164.136 22 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 5

+10.625

1'41.564

7.055 W 152.735 Voir les résultats complets

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'26.745

I 178.827 2 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+0.304

1'27.049

0.304 I 178.203 3 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.473

1'27.218

0.169 I 177.857 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.337

1'28.082

0.864 I 176.113 5 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+1.616

1'28.361

0.279 I 175.557 6 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 20

+2.173

1'28.918

0.557 I 174.457 7 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 19

+2.327

1'29.072

0.154 I 174.155 8 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 18

+2.385

1'29.130

0.058 I 174.042 9 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+2.462

1'29.207

0.077 I 173.892 10 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 19

+2.557

1'29.302

0.095 W 173.707 11 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 13

+3.256

1'30.001

0.699 W 172.358 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+3.624

1'30.369

0.368 I 171.656 13

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 18

+4.770

1'31.515

1.146 I 169.506 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+4.942

1'31.687

0.172 W 169.188 15 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 19

+5.040

1'31.785

0.098 W 169.008 16 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

W Voir les résultats complets

Q3

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

1'27.470

I 177.345 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.204

1'27.674

0.204 I 176.932 3 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.625

1'28.095

0.421 I 176.087 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.819

1'28.289

0.194 I 175.700 5 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+0.851

1'28.321

0.032 I 175.636 6 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.198

1'28.668

0.347 I 174.949 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 24

+1.293

1'28.763

0.095 I 174.762 8 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 22

+2.361

1'29.831

1.068 I 172.684 9 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 23

+2.841

1'30.311

0.480 I 171.766 10 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.986

1'30.456

0.145 I 171.491 Voir les résultats complets

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