Formule 1

Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1

Alors que la carrière d'Esteban Ocon en F1 touche peut-être à sa fin, Toto Wolff et Frédéric Vasseur sont revenus sur son parcours.

Benjamin Vinel

Publié: 7 nov. 2026, 16:48

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Photo de : Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a révélé que Frédéric Vasseur avait contribué personnellement à hauteur d'un million de dollars au financement de la demi-saison d'Esteban Ocon chez Manor en Formule 1, en 2016.

Ocon avait rejoint le programme junior de Mercedes avant la saison 2015 de GP3, qu'il avait remportée de façon remarquable avec 14 podiums en 18 courses – dont une série de neuf deuxièmes places consécutives – au sein de l'équipe ART Grand Prix de Vasseur.

Autre junior Mercedes, Pascal Wehrlein, plus expérimenté en tant que champion DTM en titre, avait pu faire ses débuts en F1 avec Manor en 2016, aux côtés de Rio Haryanto, dont le budget a fini par s'épuiser. Après un passage temporaire en DTM, toujours avec ART, Ocon a donc eu l'opportunité de disputer les neuf derniers Grands Prix de la saison, à condition de trouver les fonds nécessaires.

"Chez Mercedes, nous avons repris le management d'Esteban, en fait grâce à Gwen [Lagrue, patron de l'académie Mercedes]", a raconté Wolff. "Ensuite, [nous] avons convenu de travailler avec Fred [Vasseur] en GP3, et nous avons gagné le championnat ensemble."

"Puis il n'y avait pas vraiment d'opportunité en Formule 1. La porte du DTM, nous l'avons ouverte ensemble. Et ensuite, je ne sais pas si c'est vraiment connu, quand un baquet s'est soudainement libéré chez Manor à partir de Spa, il fallait deux millions de dollars, et nous [chez Mercedes] disions que nous pouvions apporter un million pour ce baquet, mais il nous manquait un million, et Fred a mis l'argent de sa poche pour offrir cette chance à Esteban."

Esteban Ocon, Manor Racing , Toto Wolff, Cyril Abiteboul, Pat Fry, Frederic Vasseur

Photo by: Mark Sutton / Getty Images

Esteban Ocon, Manor Racing

Photo by: Jerry Andre / Sutton images via Getty images

La carrière d'Ocon en F1 est menacée après qu'il a perdu son baquet chez Haas pour le reste de la saison à la suite d'une dispute survenue lors du Grand Prix de Mexico. Sa seule option réaliste pour rester sur la grille est le second baquet Cadillac, mais il devrait plus probablement rejoindre Aston Martin comme pilote de réserve.

"Commenter ce qui se passe dans une autre équipe, c'est difficile", a déclaré Vasseur. "J'ai déjà assez à faire avec mes gars, et je ne sais pas ce qui s'est passé entre Ayao [Komatsu, team principal], Haas, l'équipe et le pilote. Je ne veux faire aucun commentaire."

"Ce qui est sûr, c'est que c'est dommage pour Esteban, parce que je pense que c'est un vrai compétiteur. Il a mis beaucoup d'énergie tout au long de la saison pour être en F1, et nous devons avoir énormément de respect pour cela. Maintenant, je ne ferai aucun commentaire sur la situation."

Wolff a ajouté : "Pendant toutes ces années, je pense que nous l'avons tous beaucoup soutenu et que nous avons tout fait pour qu'Esteban ait la meilleure opportunité possible. Évidemment, il a ensuite connu quelques changements d'équipe."

"Je pense qu'au final, on en est arrivé au point où Ayao devait représenter l'équipe et la protéger de certains propos. Et de l'autre côté, Esteban estimait personnellement qu'il n'avait pas tort dans ce qu'il disait. Et il faut respecter cela : au bout du compte, c'est l'équipe qui décide. Le team principal doit décider quand ça suffit, et c'est ce qu'Ayao a fait."

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