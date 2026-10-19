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Formule 1 GP des États-Unis

Le programme du Grand Prix des États-Unis F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 18e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix des États-Unis, qui se disputera du vendredi 23 au dimanche 25 octobre sur le Circuit des Amériques.

Fabien Gaillard

Publié: 19 oct. 2026, 06:44

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Le Grand Prix des États-Unis va constituer la 18e manche de la saison 2026 de Formule 1.

Le décalage horaire avec Austin est de sept heures pour les journées de vendredi et samedi, mais il se réduira à six heures dimanche en raison du passage à l'heure d'hiver en France. Il faudra en effet reculer sa montre ou sa pendule d'une heure, puisqu'à 3h00 il sera 2h00.

Kimi Antonelli disposera sur le Circuit des Amériques de sa première chance d'être sacré champion du monde.

Lire aussi :

Horaires du Grand Prix des États-Unis 2026

Date Séance

Horaires français

Vendredi 23 octobre Essais Libres 1 19h30 - 20h30 Essais Libres 2 23h00 - 0h00 Samedi 24 octobre Essais Libres 3 19h30 - 20h30 Qualifications 23h00 - 0h00 Dimanche 25 octobre Course 21h00

Où regarder le Grand Prix des États-Unis ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Le circuit de COTA

Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Le COTA a fait son apparition au calendrier de la F1 en 2012 et, comme beaucoup de tracés modernes arrivés dans la discipline, il est l'œuvre de l'architecte Hermann Tilke. Il se distingue de nombre de ses créations par le dénivelé et les enchaînements qu'il propose, ces derniers reprenant certains monuments d'autres pistes comme les virages 3 à 6 inspirés de Maggots-Becketts-Chapel à Silverstone ou encore 16 à 18 inspirés du quadruple gauche d'Istanbul.

Le circuit est sans doute toutefois plus connu pour son premier virage (qui s'inspire de celui du Red Bull Ring), en montée et avec une piste qui s'élargit au fur et à mesure que l'on s'approche de la corde. Il est aussi fameux, plus négativement, pour ses bosses, liées au fait que le terrain sur lequel le tracé a été bâti n'est pas stable, qui sont régulièrement au centre de travaux de plus ou moins grande envergure.

Ce circuit a accueilli la F1 sans interruption entre 2012 et 2019, avant que la pandémie de COVID n'oblige à l'annulation de la course en 2020 et 2021. En dépit de cette courte histoire, deux éditions ont vu le titre se jouer à Austin, toujours en faveur de Lewis Hamilton. En 2015, d'abord, où le Britannique l'a emporté au terme d'une course animée dans des conditions changeantes face à Nico Rosberg, et en 2019, où Valtteri Bottas a gagné mais n'a pas pu empêcher Hamilton, second, d'être sacré.

Longue de 5,513 km, la piste du Circuit des Amériques est composée de 20 virages. En course, il faudra boucler 56 tours, pour une distance totale de 308,405 km.

Les records F1 sur le COTA

Record de la pole

Valtteri Bottas

Mercedes

1'32''029

(moy. : 215,658 km/h)

2019 Meilleur tour en course Charles Leclerc

Ferrari

1'36''169

(moy. : 206,374 km/h)

2019

Les polemen et vainqueurs à Austin en F1

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Max Verstappen Max Verstappen 2024 Lando Norris Charles Leclerc 2023

Charles Leclerc Max Verstappen 2022

Carlos Sainz Max Verstappen 2021

Max Verstappen Max Verstappen 2019

Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2018

Lewis Hamilton Kimi Räikkönen 2017

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015

Nico Rosberg Lewis Hamilton

La météo attendue à Austin

Le week-end - et notamment la course - pourrait être perturbé par des averses, même si les températures sont attendues au-dessus des 30°C.

Course suivante : Grand Prix de Mexico (30 octobre-1er novembre)

Retrouvez le calendrier F1 2026 complet

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