Huit Grands Prix du Canada mémorables à Montréal

1978 : Villeneuve, l'idole de tout un peuple

Le circuit de l'Île Notre Dame accueillait pour la première fois la F1 en ce frais week-end d'octobre 1978 au Québec. Après avoir fait ses débuts en Formule 1 l'année précédente à Silverstone sur une McLaren, Gilles Villeneuve avait été enrôlé par Ferrari pour les deux derniers Grands Prix de cette même saison, au Canada (Mosport) et au Japon. Désormais titulaire au sein de la Scuderia, Villeneuve avait connu son lot de désillusions et d'abandons, mais son premier podium en Autriche (3e) avait prouvé son potentiel. À Montréal, devant un public acquis à sa cause, il décrochait le quatrième temps des qualifications, alors que Jean-Pierre Jarier signait la pole sur sa Lotus. Si Gilles Villeneuve perdait une place au départ, il remontait les positions au fil des tours, pour signer son premier succès dans la discipline devant une foule en délire.

Gilles Villeneuve a décroché sa première victoire en F1 chez lui à Montréal. Photo de: Motorsport Images

1982 : La tragédie Paletti

L'ambiance était déjà lourde avant le départ du Grand Prix du Canada 1982, les Québécois pleurant la disparition tragique de leur idole Gilles Villeneuve lors des qualifications du Grand Prix de Belgique à Zolder. Une autre tragédie allait avoir lieu lorsque Didier Pironi, en pole position sur sa Ferrari, calait au départ. Si la majorité du peloton parvenait à éviter la voiture du pilote français immobilisée, ce ne fut pas le cas de l'infortuné Riccardo Paletti, lancé à pleine vitesse depuis sa 23e place sur la grille, qui percutait de plein fouet la Ferrari au volant de son Osella. Le pilote italien allait succomber à cet accident tragique, à seulement 23 ans. De manière anecdotique, c'est Nelson Piquet qui remportait cette édition au volant de sa Brabham BMW.

La voiture de Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford, après l'accident Photo de: Motorsport Images

1991 : Mansell, une célébration trop précoce

Si Ayrton Senna avait connu un début de saison 1991 tonitruant, remportant les quatre premières courses du calendrier sur sa McLaren, la nouvelle alliance Williams-Renault avait démontré un fort potentiel avec les monoplaces de Nigel Mansell et Riccardo Patrese, même si elles manquaient alors cruellement de fiabilité. Le Grand Prix du Canada semblait être la bonne pour l'écurie britannique, qui monopolisait la première ligne, Patrese devançant Mansell lors des qualifications. C'est Mansell qui prenait rapidement les devants, menant tranquillement la course et semblait s'acheminer vers sa première victoire de la saison lorsque, en saluant la foule à l'épingle dans le dernier tour, le pilote anglais calait, et ne parvenait pas à faire repartir sa monoplace. Nelson Piquet tirait les marrons du feu et s'imposait sur sa Benetton-Ford, Mansell était classé sixième.

Nigel Mansell a laissé filer la victoire dans le dernier tour en 1991. Photo de: Motorsport Images

1995 : Le jour de gloire de Jean Alesi

Après des débuts fracassants en F1 en 1989 avec Tyrrell, Jean Alesi pensait avoir atteint la consécration en signant chez Ferrari en 1991. Mais l'alliance entre le fougeux Avignonnais et la Scuderia a davantage connu son lot de désillusions que de satisfactions. Michael Schumacher semblait en route vers un nouveau succès lors du Grand Prix du Canada 1995, mais un problème électrique forçait le pilote allemand à ramener sa Benetton au stand pour un changement de volant. Un arrêt qui profitait à Alesi, installé à la deuxième place, qui héritait du commandement, et décrochait son premier (et unique) succès en Formule 1, faisant revivre la légende de la Ferrari #27 chère à Gilles Villeneuve et au public québécois.

Jean Alesi, Ferrari 412T2, remporte sa première victoire au GP du Canada 1995 Photo de: Sutton Images

2007 : Kubica le miraculé, Hamilton première

L'édition 2007 du Grand Prix du Canada fut le théâtre de l'un des plus impressionnants accidents de l'histoire de la F1, lorsque la BMW-Sauber de Robert Kubica, après un contact dans le premier tour avec la Toyota de Jarno Trulli, percutait violemment le mur de béton à l'approche de l'épingle. La voiture du Polonais était pulvérisé sous l'impact, mais Kubica en ressortait miraculeusement indemne. La course reprenait et était le théâtre d'un autre moment historique, avec la toute première victoire en F1 de Lewis Hamilton, sur sa McLaren.

L'effroyable accident de Robert Kubica dans le premier tour du GP du Canada 2007. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

2008 : Kubica comme dans un rêve

Un an après son terrifiant accident, Robert Kubica était le héros du Grand Prix du Canada 2008. Deuxième au départ derrière Hamilton, le Polonais remporte son premier - et unique là aussi - succès en Formule 1, emmenant un doublé BMW Sauber devant Nick Heidfeld. Une victoire naturellement chargée d'émotions.

Le vainqueur Robert Kubica, BMW Sauber Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

2011 : Button au bout du suspense

L'édition 2011 du Grand Prix du Canada restera dans les annales comme la course la plus longue du championnat du monde, puisque plus de quatre heures se sont écoulées entre le départ et l'arrivée ! La faute aux nombreuses averses ayant noyé le Circuit Gilles-Villeneuve, et provoqué une interruption de course de près de deux heures, sans oublier l'intervention de la voiture de sécurité à plusieurs reprises.

Alors que Sebastian Vettel (Red Bull) a signé la pole, le départ est donné derrière la voiture de sécurité. Jenson Button pense tout perdre dès les premiers tours lorsqu'il s'accroche avec la McLaren de son équipier Lewis Hamilton. Après une réparation au stand, un drive-through pour vitesse excessive dans la pitlane, l'interruption de la course, et un autre accrochage avec la Ferrari de Fernando Alonso, le Champion du monde 2009 se retrouve de manière inattendue en mesure de contester la victoire à Vettel. Et, après avoir mis la pression sur le pilote allemand, Button voit la route s'ouvrir lorsque ce dernier part à la faute dans le dernier tour : il remporte sa 10e victoire au bout du suspense.

Jenson Button, McLaren MP4/26 Photo de: Sutton Images

2019 : La colère de Vettel

Vettel accueille début 2019 un jeune équipier talentueux chez Ferrari en la personne de Charles Leclerc, mais le pilote allemand reste frustré de ne pouvoir contester la suprématie de Lewis Hamilton en ce début de saison. Le Grand Prix du Canada semble la bonne pour lui : auteur de la pole position, il s'accroche à la première place en course malgré la pression de Hamilton, jusqu'au 48e des 70 tours, où il effectue un tout droit dans l'herbe avant de rejoindre la piste devant son rival. Un retour en piste jugé dangereux pas les commissaires, qui le pénalisent de cinq secondes. Premier sur la ligne, mais deuxième à l'arrivée, Vettel, furieux, échange les panneaux de position après l'arrivée dans le Parc Fermé.

Le deuxième, Sebastian Vettel, Ferrari, change les panneaux dans le Parc Fermé Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images