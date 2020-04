Grosjean dans un top team ? "Ne jamais dire jamais"

Alors que la Formule 1 est en pause forcée jusqu'en juin au minimum, en raison de la pandémie de COVID-19, la possibilité est offerte pour les pilotes et les écuries de réfléchir à l'avenir à plus long terme. Ainsi, interrogé par Canal+ sur ce qu'il voyait pour son futur, Romain Grosjean espère poursuivre l'aventure F1.

"Pour le moment, [j'aurais envie] de rester en Formule 1. Maintenant, il faut voir comment la saison se passe. J’imagine que tous les contrats et les discussions vont aussi être repoussés, donc ça a un gros impact sur énormément de choses, on ne se rend pas forcément compte, aujourd’hui, de l’impact que trois ou quatre mois de retard vont donner."

Pilote Lotus en 2012 et 2013, année où l'usine d'Enstone a conçu des monoplaces capables de régulièrement jouer le podium voire la victoire, Grosjean a connu son dixième, et à ce jour dernier, podium lors du Grand Prix de Belgique 2015, au cours de son ultime saison avant de prendre le pari de rejoindre Haas. Mais les années turbo hybrides qui ont suivi ont principalement été marquées par la monopolisation des premières places par un trio composé de Mercedes, Ferrari et Red Bull.

"Les podiums c’est extraordinaire, mais ce qui est frustrant c’est que, ces dernières années, hormis deux courses complètement folles l’année dernière où fallait être bien placé – et Pierre [Gasly] l’a fait superbement bien au Brésil –, on sait qui va être sur le podium. Il y a six voitures qui dominent tellement que même quand ils partent dernier, de toute façon, après cinq tours ils sont sixièmes. J’espère que ça changera en 2021. C’est aussi peut-être une des choses qui me conduit vers le futur en me disant que s’il y a un rapprochement, s’il y a plus de chances d’aller se battre pour des belles positions et des podiums, [il ne faut] pas partir à ce moment-là."

"Il faut qu'il y ait plus de trois écuries capables de se battre pour le podium"

Quand la question lui a été posée de savoir si ce rapprochement était nécessaire à motiver des pilotes comme lui, ou son équipier Kevin Magnussen, car leurs chances d'êtres rappelés au sein d'une écurie de pointe sont minces, Grosjean a répondu : "Je ne sais pas. Je pense qu’il ne faut jamais dire jamais."

"C’est sûr, je ne suis pas un petit jeune qui monte mais j’ai 160 et quelques Grands Prix d’expérience, je suis aussi capable de ressortir des voitures qui ont été des trapanelles et de les rendre bonnes l’année d’après avec mon retour technique ; c’est arrivé en 2014 et ça arrivera, j’espère, en 2020. Ce sont des choses importantes."

"Après c’est sûr qu’il y a des petits jeunes qui montent et qui frappent aux portes. Il y a les écuries qui ont aussi leur filière de développement. Si on prend Red Bull ou Mercedes, ils ont plein de pilotes qui sont là et qui sont en stock, donc ils ne vont pas forcément aller chercher ailleurs. Ce n’est pas simple, maintenant je pense que ce qu’il faut réellement, c’est qu’il y ait plus de trois écuries capables de se battre pour des podiums et de temps en temps la victoire."

En raison de la pandémie de COVID-19 et des différentes annulations ou reports, F1, FIA et écuries se sont mises d'accord pour un report de la réglementation 2021 à 2022, avec un maintien du Règlement Technique 2020 l'année prochaine. Les détails de cette décision doivent encore être discutés et réglés.

