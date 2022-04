De tous les succès avec Red Bull, "Rocky" va prendre du recul

Charger le lecteur audio

Dans le paddock de Melbourne ce samedi, où se poursuit le Grand Prix d'Australie, Christian Horner a rendu un hommage appuyé à Guillaume Rocquelin. L'ingénieur français vit ce week-end son dernier Grand Prix en première ligne avec l'écurie Red Bull Racing, avant d'endosser un nouveau rôle plus en retrait.

Directeur de l'ingénierie course de l'équipe de Milton Keynes, le Français de 47 ans a été ces quinze dernières années l'un des piliers des succès rencontrés. Il avait rejoint Red Bull en 2008, d'abord comme ingénieur de course de David Coulthard, après s'être fait un nom en IndyCar. Puis il a été l'ingénieur de course de Sebastian Vettel, contribuant aux quatre titres mondiaux conquis par le pilote allemand entre 2010 et 2013, avant de prendre la tête de l'ingénierie en 2015.

Dans quelques jours, celui que l'on surnomme "Rocky" prendra du recul et aura pour nouvelle mission de superviser les nombreux pilotes membres du Red Bull Junior Team. Il sera remplacé dans ses fonctions par Gianpiero Lambiase, qui continuera en parallèle d'être l'ingénieur de course de Max Verstappen.

"L'équipe d'ingénierie continue d'évoluer, notamment parce que nous devons chercher à être efficaces avec le plafonnement budgétaire", explique Christian Horner, directeur de Red Bull. "Je crois que Rocky a fait un travail incroyable en bord de piste pour nous ces 15 ou 16 dernières années ; il a été l'ingénieur de course de Sebastian lors de toutes ses victoires et de tous ses titres mondiaux, puis il a évidemment dirigé l'équipe d'ingénierie lors des succès de l'an dernier."

"Il va évoluer et endosser un nouveau rôle en travaillant avec nos jeunes pilotes, où nous chercherons à utiliser toute son expérience acquise en côtoyant de nombreux pilotes, ainsi que toute son expérience d'ingénierie pour poursuivre le développement des jeunes pilotes Red Bull. Il aura un rôle de premier plan dans ce projet et dans la manière d'intégrer ces pilotes chez Red Bull Racing, en y appliquant également des outils scientifiques. C'est un défi nouveau et passionnant pour Rocky, et c'est son dernier week-end de Grand Prix ici avant de changer de rôle."

"La restructuration verra GP [Gianpiero Lambiase] prendre la direction de l'ingénierie piste tout en conservant son rôle d'ingénieur de course pour Max. C'est donc une évolution, et c'est formidable de voir ça au sein de l'équipe. Et je pense que tous les deux excelleront dans leurs nouvelles responsabilités."