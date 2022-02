Volant, pédales, extincteur : les seules pièces 2021 dans la Haas 2022

Charger le lecteur audio

La Haas VF-22 est la première monoplace de l'écurie américaine conçue sous la direction de Simone Resta. L'Italien a rejoint la structure à l'intersaison 2020-2021, en provenance de Ferrari et aux côtés de Mick Schumacher, et a donc été un élément clé du travail de l'équipe sur la monoplace 2022. Ce d'autant plus que Haas a très tôt annoncé sa décision de ne pas développer, ou quasiment pas, sa F1 2021 pour miser gros et concentrer ses forces sur la révolution technique.

Clin d’œil du destin, elle est la première à présenter au public une version numérique de sa monoplace et de sa livrée 2022, même si cette saison plus que tout autre, il ne faut évidemment pas s'attendre à ce que les voitures définitives soient révélées avant les premiers essais hivernaux ou même le premier Grand Prix. Toutefois, la VF-2022 dévoilée ce vendredi laisse entrevoir des éléments différents du modèle générique vu l'an passé, avec entre autres un nez plus plongeant et carré, des pontons aux entrées d'air très étroites ou un diffuseur moins arrondi.

Sans entrer dans les détails, Simone Resta a livré quelques éléments sur le travail autour de cette monoplace et les nouveautés qu'elle embarque. "Il y a eu deux grands défis à relever avec cette voiture. D'abord, les nouvelles exigences en matière de structure du châssis. Avec les règles de la FIA, la monocoque de 2022 a été fortement modifiée pour des raisons de sécurité. Les exigences en matière de résistance sont beaucoup plus strictes, certaines zones étant plus de 150% plus résistantes. Cela a nécessité une quantité significative de renforcement par rapport à 2021, avec un impact significatif sur le poids. À l'inverse, le poids de la voiture est également un défi en raison d'autres facteurs. En termes de création d'une nouvelle voiture, c'est probablement la plus complexe de ces 20 dernières années."

Rendu information de la Haas VF-22

Conçue pour remodeler les courses et les rendre plus divertissantes et spectaculaires, la nouvelle génération de F1 a quasiment obligé à faire totalement table rase du passé. Pour Resta, cela pourrait entraîner des différences importantes de performances entres toutes les écuries. "Le plus grand changement est l'aérodynamique, et de ce point de vue, c'est une révolution complète car les règlements sont très différents. Les freins et les écopes de freins sont également un grand changement. [Pour ces derniers,] ce n'est pas une révolution en soi, mais c'est très différent par rapport aux années précédentes."

"En ce qui concerne la voiture elle-même – à part le volant, les pédales et l'extincteur – il n'y a aucun transfert. Tout doit être changé pour l'essentiel. Dans certains aspects, la liberté est limitée par rapport aux années précédentes, mais le diable est dans les détails, donc je soupçonne que nous verrons une grande différence dans les performances de toutes les voitures."

