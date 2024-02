Haas F1 et Ferrari partageront un pilote de réserve en 2024

Oliver Bearman et Pietro Fittipaldi seront les réservistes de l'écurie Haas pour la saison 2024 de Formule 1. L'écurie américaine l'a confirmé ce jeudi matin par voie de communiqué.

Le Britannique, par ailleurs membre du programme junior de Ferrari, avait déjà été intronisé comme pilote de réserve pour la Scuderia la semaine passée, aux côtés du récent vainqueur des 24 Heures du Mans Antonio Giovinazzi et de Robert Shwartzman. Il aura donc cette double casquette lors de certains Grands Prix, avec la possibilité de remplacer au pied levé Charles Leclerc, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg ou Kevin Magnussen.

Âgé de 18 ans et auteur d'une première saison complète prometteuse en F2, Bearman a déjà roulé pour le compte de Haas lors des Essais Libres 1 des Grands Prix de Mexico et d'Abu Dhabi l'an passé, tout en participant au test des jeunes pilotes sur le circuit de Yas Marina juste après l'ultime épreuve du calendrier 2023. Cette semaine, il a profité de la présence de Ferrari à Barcelone, dans le cadre des tests de pneus pour Pirelli, pour engranger en parallèle des kilomètres au volant de la F1-75 de 2022.

Étonnamment, Haas a déjà prévu pour lui un programme chargé de six séances d'EL1 (Imola, Barcelone, Silverstone, Budapest, Mexico et Abu Dhabi), ce qui va bien au-delà des deux minimum que le règlement impose. Programme qu'il cumulera avec sa seconde saison en F2, toujours pour le compte de Prema.

Pour sa part, Pietro Fittipaldi est un habitué du rôle de réserviste chez Haas, où il avait notamment servi après l'accident terrifiant de Romain Grosjean lors du GP de Bahreïn 2020. Il souhaitait conserver ce poste en dépit de son engagement en IndyCar au sein de l'écurie Rahal Letterman Lanigan Racing. La saison nord-américaine se terminera à la mi-septembre, le libérant notamment pour les sept dernières épreuves de la saison F1.

"Oliver a fait un travail formidable pour nous la saison dernière en prenant ses marques et en travaillant à la fois sur le programme des EL1 au Mexique et à Abu Dhabi, puis sur son programme d'essais", a déclaré le nouveau directeur de l'équipe, Ayao Komatsu. "Nous sommes impatients de lui donner l'opportunité de faire plus d'EL1 en 2024 ; avec des essais réduits au maximum, c'est un temps de piste clé, à la fois pour nous permettre d'évaluer les progrès d'Oliver, mais aussi pour lui permettre d'avoir du temps au volant d'une F1."

"Le fait que Pietro soit avec nous pour une sixième saison est précieux car il assure une fois de plus la continuité et il a été un grand contributeur à notre programme au fil des ans, à la fois sur et en dehors de la piste. Nous sommes ravis qu'il ait décroché un volant à temps plein en IndyCar cette saison, afin qu'il puisse faire ce qu'il aime, c'est-à-dire faire la course, mais il est aussi là pour nous, en tant que membre de la famille Haas."