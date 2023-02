Haas en piste, trois F1 2023 ont déjà roulé

Charger le lecteur audio

Mission accomplie pour Haas, qui quelques heures après avoir dévoilé sa monoplace pour la saison 2023, la VF-23, a fait rouler celle-ci pour un premier shakedown. Kevin Magnussen a eu le privilège d'offrir les premiers tours de roue à la nouvelle monture de l'écurie américaine, qui voulait à tout prix tenir cette échéance avant de s'envoler dans dix jours pour les essais hivernaux à Bahreïn (du 23 au 25 février)

Au lendemain du baptême en catimini de la Red Bull RB19, Haas a également limé le bitume de Silverstone pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes embarqués, lors d'une journée de tournage limitée à 100 km et réalisée avec des pneus Pirelli de démonstration.

"On s'appuie sur la dynamique de la saison dernière et on essaie de franchir un nouveau cap", explique le directeur technique Simone Resta. "Je dirais que c'était un groupe assez jeune, formé fin 2020 et début 2021, donc après une année passée à travailler ensemble, c'est une bonne opportunité de créer une nouvelle voiture ensemble avec un meilleur rythme et une meilleure collaboration."

LIRE AUSSI - Haas s'approche du plafond mais ne change pas de philosophie

Haas bénéficie, comme depuis son arrivée en 2016 dans la discipline, de son partenariat technique avec Ferrari, dans la limite de ce qu'autorise la réglementation. Les premières réflexions sur le concept choisi pour cette année ont débuté il y a déjà près d'un an.

"Le travail sur le concept de la VF-23 a commencé approximativement après les premiers Grands Prix de la saison dernière, en gros dès qu'on a mis la voiture en piste et que l'on a commencé à en tirer des leçons", précise Simone Resta. "On a ensuite commencé à travailler sur notre propre modèle avec du développement aérodynamique et le travail sur le concept initial. Semaine après semaine, mois après mois, il y a une augmentation progressive des ressources, un basculement progressif d'un projet vers l'autre, jusqu'au moment où la majorité se focalise sur la nouvelle voiture."

"Il y a cette période de transition qui dure plus ou moins du premier Grand Prix jusqu'à la trêve, durant laquelle les ressources passent d'un projet à l'autre. Après, il faut commencer à concevoir de grands modèles en production, le châssis et puis toutes les autres pièces. Il y a encore une transition entre la fin de saison et Noël, où la majorité des pièces est en production. Pour la construction de la voiture, on commence par le châssis et le système de carburant, puis petit à petit on ajoute des blocs comme les suspensions, puis le radiateur et le système de refroidissement. On avait prévu de démarrer la voiture début février, afin qu'elle soit prête pour notre journée de tournage en piste."

Haas est la troisième écurie à faire rouler sa nouvelle F1 en deux jours, puisque du côté de Barcelone, Alfa Romeo a utilisé ses deux journées de tournage, vendredi et samedi, pour déverminer la C43. La monoplace conçue à Hinwil est passée successivement entre les mains de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

Zhou Guanyu au volant de l'Alfa Romeo C43 à Barcelone.