Haas dévoile la véritable VF-23 avant son shakedown

Première écurie à avoir dévoilé sa livrée 2023, la semaine dernière, Haas F1 a publié la toute première photo de sa véritable monoplace pour la saison à venir, la VF-23. L'écurie américaine doit la mettre en piste ce samedi à Silverstone, en Angleterre, dans le cadre d'un shakedown limité à 100 km avec des pneus Pirelli de démonstration.

Plutôt habituée à faire simple et en laissant le faste de côté quand il s'agit de lancer une nouvelle monoplace, l'équipe dirigée par Günther Steiner s'est contentée de publier une photo de sa nouvelle monture, entourée d'une partie des mécaniciens et en présence de son duo de pilotes, composé cette année de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg.

Les photos choisies ne laissent évidemment rien au hasard puisque les deux pilotes sont placés devant des zones habituellement très observées de la monoplace. Il est également difficile de distinguer clairement l'aileron avant. En revanche, on constate que la Haas VF-23 arbore des pontons modifiés par rapport à sa devancière ainsi qu'un plancher au concept qui reprend celui de la Ferrari F1-75 de l'an dernier.

Les pilotes Haas et la VF-23 à Silverstone.

Un deuxième cliché permet par ailleurs de laisser entrevoir une modification importante apportée au niveau de l'arceau et de la boîte à air, même s'il faudra davantage d'images pour en avoir le cœur net.

Haas espère marquer régulièrement des points cette année, après avoir bouclé le précédent exercice au huitième rang du championnat constructeurs. L'écurie bénéficie désormais du soutien d'un nouveau sponsor titre, MoneyGram, ce qui lui permet de disposer d'un budget s'approchant de la limite fixée par le plafond budgétaire. Néanmoins, le business model n'a pas changé, à commencer par les liens techniques conservés avec Ferrari, qui fournit également le moteur, dans la limite de ce que permet le règlement.

Ce week-end, trois monoplaces de la saison 2023 auront donc déjà pris la piste une première fois puisque vendredi, Alfa Romeo a baptisé sa C43 à Barcelone tandis que Red Bull Racing a offert à la RB19 ses premiers tours de roue sur le circuit de Silverstone.