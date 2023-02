Domenicali : Andretti "pas malin" dans sa communication

Charger le lecteur audio

Depuis 2017 et le retrait de Manor, le peloton de Formule 1 est restreint à dix équipes et vingt pilotes. Néanmoins, ces nombres pourraient être revus à la hausse dans les années à venir puisque la FIA a récemment lancé un appel à candidatures pour les structures désireuses de participer au Championnat du monde.

Andretti s'est d'ores et déjà porté candidat. L'équipe américaine appartenant à l'ancien pilote Michael Andretti – fils du Champion du monde 1978 de F1 et vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis – cherche depuis bientôt deux ans à accéder à la catégorie reine. Jusqu'alors, les portes de la F1 sont restées closes devant elles, principalement en raison de craintes quant à l'épaisseur de son portefeuille, néanmoins la récente association entre la structure et General Motors, via sa marque Cadillac, a ajouté de la crédibilité à la candidature.

La F1 continue pourtant de détourner le regard face aux appels de phares d'Andretti, le PDG Stefano Domenicali expliquant dans un entretien pour Sky Sports que les critiques publiques faites par l'équipe concernant la réaction des acteurs du championnat n'étaient pas judicieuses.

"Tout d'abord, nous sommes très accueillants envers tous ceux qui apportent de la valeur à la course", a affirmé l'Italien. "Je pense que nous devons respecter tout le monde. Il y a des équipes, comme avec Mario et Michael Andretti, qui se font vraiment entendre sur leur volonté d'entrer en Formule 1. Mais, à mon avis, [ce n'est] pas malin de dire que les équipes sont cupides."

"Il y a d'autres [équipes] qui se font beaucoup moins entendre et qui aimeraient accéder à la Formule 1, donc il y a un processus à respecter et nous allons nous assurer avec la FIA qu'il sera respecté."

Plusieurs équipes ont pris la parole au cours des dernières semaines pour faire part de leurs réserves quant à l'intégration d'une onzième équipe à la grille, qu'il s'agisse d'Andretti ou non. Domenicali a pourtant assuré qu'il n'avait aucun problème à ce qu'une nouvelle structure fasse son apparition.

"Si tous les éléments sont réunis, ils seront les bienvenus", a-t-il indiqué. "Il y a beaucoup de dimensions à prendre en considération et nous n'avons pas à réagir de manière excessive parce que quelqu'un pousse le système. Le processus sera fait de la bonne manière, sérieusement, que quelqu'un crie ou que quelqu'un ne crie pas. Je dirais que nous devons être prudents. Vous pourriez croire qu'il s'agit d'une attaque personnelle contre Andretti mais ce n'est pas le cas. Nous devons être sérieux et professionnels dans l'évaluation de tous les éléments."