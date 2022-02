Andretti en F1 ? "Il faut arriver avec un milliard" selon Wolff

Charger le lecteur audio

Andretti a récemment indiqué être en discussions avec la FIA sur une possible arrivée en Formule 1 à l'horizon 2024, après son échec il y a quelques mois dans sa tentative de rachat d'Alfa Romeo/Sauber. Sous l'empire des derniers Accords Concorde, une nouvelle écurie doit s'acquitter du paiement d'une somme de 200 millions de dollars au moment d'arriver en discipline reine, comme mesure "anti-dilution" afin de compenser la potentielle perte de revenus des autres écuries déjà engagées dans le championnat. Ce que le clan Andretti s'est dit prêt à payer.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse à Barcelone, le directeur exécutif de Mercedes Toto Wolff a salué l'intérêt d'un grand nom du sport automobile mondial comme Andretti, tout en se montrant clair sur le fait qu'il faudrait qu'un certain nombre de critères soient remplis pour parvenir à intégrer l'élite.

"Andretti est un nom, c'est sûr", a déclaré Wolff. "Et le marché américain est important. Mais chaque équipe qui nous rejoint doit être 'relutive', c'est-à-dire qu'elle doit ajouter de la valeur. Et ce n'est pas seulement en payant 200 millions de dollars de droits d'entrée, mais elle doit démontrer, à mon avis, ce qu'elle peut faire pour les autres équipes, pour la F1 et la FIA. Ce n'est qu'alors que le sport se développera."

"Nous sommes le pinacle absolu, c'est la Ligue des champions, ou la NFL, et les franchises redistributives ne sont pas l'objectif, ce n'est pas comme ça que ça devrait être, et ce n'est pas l'intention de la F1 et de la FIA non plus. Mais s'il y a une vraie marque qui arrive avec de bonnes personnes, le financement nécessaire – pas seulement les 200 millions mais probablement il faut plutôt quelque chose comme un milliard si vous voulez jouer dans ce club directement dès le départ – alors pourquoi pas ?"

Une position qui a suscité l'adhésion de son homologue de chez Red Bull, Christian Horner. "Je pense que c'est formidable qu'il y ait un intérêt de la part de gens qui veulent entrer en F1", a déclaré Horner. "Le nom d'Andretti est assurément un nom puissant dans le sport automobile. Et, bien sûr, ils ne sont pas les seuls à faire du bruit pour venir ici."

Michael Andretti, Mario Andretti, et Zak Brown, PDG de McLaren

"Mais l'Accord Concorde prévoit des critères clairs qui doivent être respectés et approuvés. Je suis donc certain qu'ils sont engagés dans ce processus. Et bien sûr, cet accord est là pour protéger les dix acteurs en place et non pour les affaiblir. Il est donc évident que cette question doit être examinée avec soin."

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, estime que la grille pouvant compter jusqu'à 12 équipes, l'arrivée d'une nouvelle écurie devrait se faire sans trop tarder. L'occupation de toutes les places disponibles rendrait alors l'accès à la F1 seulement possible via un rachat.

"De notre côté, nous sommes tout à fait disposés à accueillir l'équipe Andretti et le nom Andretti, une équipe américaine qui contribuera à la croissance du sport aux États-Unis. Je pense que plus nous aurons d'équipes, plus nous aurons de possibilités de faire venir de jeunes pilotes."

"Et en fin de compte, plus tôt nous arriverons à 12 équipes par exemple, ce qui est le maximum que nous pouvons avoir, plus je pense que cela contribuerait à augmenter la valeur de la franchise de nos équipes, donc [je suis] absolument ouvert à cela. Nous serions ravis de nous battre contre eux."