Chez Ferrari, on refuse de s'emballer après la première journée

En dépit de deux saisons consécutives sans victoires et de 14 ans sans titre, la Scuderia Ferrari n'a rien perdu de son pouvoir de susciter l'espoir. Il faut dire que le fait d'avoir rapidement abandonné le développement 2021 pour focaliser ses ressources sur 2022, alors même que la bataille faisait rage entre les deux principaux rivaux de chez Mercedes et Red Bull, a été de nature à renforcer l'impression d'une mise en ordre de bataille méthodique.

Plus encore, depuis la présentation d'une Ferrari F1-75 radicale et spectaculaire, la sensation est que cette écurie au département technique sans cesse restructuré ces dernières années a beaucoup travaillé pour parvenir à cette solution technique innovante. Toutefois, les impressions sont ce qu'elles sont, la vérité viendra en temps voulu. Les essais de Barcelone, qui ont débuté ce mercredi, ont vu la Scuderia connaître une journée sans encombre, avec le plus grand nombre de tours parcourus (153) et, pour ce que cela vaut, deux temps dans le top 3 au classement final.

Mais chez les pilotes, on se garde bien d'alimenter la machine à espoir et à gros titres. "C'était la première fois que nous pouvions vraiment attaquer avec notre nouvelle voiture et c'était vraiment bien d'être de retour derrière le volant", a ainsi déclaré Charles Leclerc. "Nous avons effectué tous les tests que nous voulions et nous avons exécuté notre programme complet sans problème, ce qui est une bonne chose pour une nouvelle monoplace. Je suis impatient de reprendre la piste demain."

"Le ressenti initial n'est pas mauvais, mais nous ne devons pas nous laisser griser par les feuilles de temps aujourd'hui, car ce sont les premiers jours et tout le monde cache encore sa véritable forme. Il est impossible d'avoir une image claire pour le moment, donc nous devons rester concentrés et continuer à travailler dur. Nous avons fait beaucoup de tours, plus que toute autre équipe aujourd'hui, et c'est un point positif sur lequel nous allons nous appuyer."

Même prudence de l'autre côté du garage de l'écurie italienne, avec Carlos Sainz. "La feuille de temps n'est pas importante à ce stade précoce, mais c'était très positif de faire un bon nombre de tours et d'avoir un vrai feeling au volant. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais aujourd'hui, nous avons pu commencer à ressentir certaines différences par rapport à l'année dernière, bien qu'en termes de familiarisation, je ne pense pas que cela va prendre trop de temps."

"C'est sûr que les derniers dixièmes seront difficiles à trouver, mais c'est ça qui est intéressant ! Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'objectif ici à Barcelone, car nous avons encore des essais avant la première course."