Pour Gasly, tout est différent sur la nouvelle AlphaTauri

Chez AlphaTauri, c'est Yuki Tsunoda qui a lancé le bal des essais hivernaux de Barcelone, signant le septième chrono du jour en 1'21"638 avec 121 tours au compteur. Pendant ce temps, Pierre Gasly prenait son mal en patience, néanmoins conscient qu'il aurait l'AT03 rien que pour lui ce jeudi.

Gasly a toutefois pu goûter à sa nouvelle monture il y a quelques jours, sur une piste de Misano qui se trouve à 80 kilomètres de l'usine de Faenza. Il s'agissait cependant d'une journée de tournage promotionnel limitée par la réglementation à 100 kilomètres de distance parcourue, avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli. AlphaTauri a donc dû se contenter d'un maximum de 23 tours pour Gasly et son coéquipier Tsunoda, mais c'était suffisant pour que le Français se fasse une idée de son bolide.

Lorsque Motorsport.com lui demande dans un entretien exclusif dans quels domaines l'AT03 diffère de sa devancière, Gasly répond sans détour : "Tout. L'angle de braquage, la réactivité avec laquelle répond la voiture, en termes d'équilibre. Mais je roulais sous la pluie, c'était une nouvelle voiture, qui n'était pas vraiment réglée pour ces conditions. C'était plus une question de sensation, de s'assurer que tout soit fiable. Quand on arrive dans les virages, la manière dont la voiture se comporte… la sensation est juste un peu différente, et les références visuelles changent avec ces ailettes au-dessus des roues avant. Les choses ont l'air différentes."

Un tel contraste n'est pas surprenant compte tenu de la nouvelle réglementation technique, qui fait la part belle à l'effet de sol pour faciliter les dépassements et est également marquée par l'arrivée des roues 18 pouces.

"Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, et si cette voiture requiert un style de pilotage différent, alors c'est nécessaire", assure Gasly. "Bien sûr, on essaie toujours d'adapter la voiture à soi et à la manière dont on veut la piloter. Je pense donc qu'au début, c'est ce que nous devons faire. Voyons voir quelles limites et faiblesses nous avons, et si nous ne pouvons pas les résoudre, alors en tant que pilote il faut évidemment être prêt à changer quelques choses."

"C'est toujours requis, de temps à autre. Mais c'est quelque chose à quoi il faut s'entraîner. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en un claquement de doigts. En tant que pilote, on s'adapte toujours, même en course – par exemple si l'on a un peu plus de sous-virage ou de survirage, ou plus de graining à l'avant. C'est quelque chose que l'on fait naturellement selon ses sensations. Je ne dirais donc pas que cela prend tant de temps que ça. Cela dépend plus des sensations et de la compréhension de ce dont la voiture a besoin pour aller vite."

Le pilote AlphaTauri est convaincu d'y arriver sans trop de difficultés et estime que son expérience en monoplace représente un atout : il est passé par la Formule Renault 3.5, le GP2, la Super Formula et même la Formule E le temps d'un week-end, sans oublier qu'il a piloté cinq F1 de l'écurie Red Bull de 2015 à 2019.

En attendant, la journée de ce jeudi sera un premier juge de paix. "Je n'ai fait que, genre, huit tours à Misano. Je veux voir ce que ça donne à Barcelone, où j'ai bien plus d'expérience : j'ai fait des milliers de tours ici", conclut Gasly.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi