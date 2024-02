Ce que la présentation Haas révèle de sa F1 2024

Haas cherche, avec sa F1 2024 dévoilée ce vendredi, à s'appuyer sur la trajectoire de développement suivie en 2023 et la modification la plus évidente à cet égard est le design des pontons.

Il s'agit d'une continuation du développement apporté lors du Grand Prix des États-Unis la saison dernière. Sa capacité à s'engager pleinement dans la solution du ponton à rampe a été compromise par le fait que la plus basse des deux structures d'impact latéral (SIS) était située dans la partie inférieure du ponton, alors que les autres équipes avaient logé les leurs dans le plancher.

Une grosse boursouflure au niveau de la surface du plancher de la VF-24 confirme que cette approche a été adoptée, ce qui a permis aux concepteurs non seulement d'augmenter la taille de la découpe sous le ponton, mais aussi d'affiner la position et la forme de l'entrée d'air.

Cette dernière reprend le design de la Red Bull RB19, avec une lèvre inférieure allongée utilisée pour délimiter le passage du flux d'air dans ou autour de l'entrée du ponton.

La surface supérieure du ponton est également plus régulière, l'équipe semblant s'être éloignée de son orientation de fin de saison 2023. Un "cylindre" de refroidissement orienté vers le bas sépare également le ponton et le capot moteur, avec une sortie guidée vers la suspension arrière et la zone de la "bouteille de coca".

Le capot moteur est doté d'une extension en forme d'étagère, désormais presque omniprésente sur la grille, qui sépare les deux sections de la carrosserie et permet au flux d'air de suivre ses contours à l'arrière de la voiture.

Par ailleurs, les très grandes ouïes de refroidissement qui caractérisaient le package d'évolutions d'Austin ont été réduites en taille, mais il est possible que certains panneaux soient interchangeables lorsque les températures dépassent ce que cette configuration est capable de gérer.

La partie supérieure du capot moteur a aussi été élargie, probablement pour accueillir les éléments auxiliaires installés au-dessus du moteur, qui sera également refroidi par une boîte à air agrandie.

L'arceau triangulaire a été conservé, mais il s'agit désormais d'un élément interne dans une boîte à air conique plus conventionnelle, avec deux entrées créées de part et d'autre de la prise d'air centrale.

Les "oreilles" de la boîte à air ont également été conservées, mais elles sont désormais placées beaucoup plus près de l'entrée.

À l'avant de la voiture, l'équipe a conservé les séparateurs entre les deux éléments supérieurs de l'aileron avant ainsi que la petite ailette montée sur l'intérieur de la plaque d'extrémité, juste au-dessus du flap supérieur.

Cependant, une nouvelle caractéristique s'inspire de Mercedes : les trois flaps les plus reculés ont été "semi-détachés" de la plaque d'extrémité, en les faisant pivoter sur leur longueur, tout en ajoutant une ailette supplémentaire.

Comme dans le cas de Mercedes, ceci aide à contrôler l'écartement du flux d'air vers l'extérieur (ce qui correspond au phénomène "outwash") en conjonction avec la forme de la plaque d'extrémité et de la dérive qui, dans ce cas, est un appendice en forme de S.

À l'arrière de la voiture, l'équipe semble avoir été influencée par Alpine, bien que nous ayons vu plusieurs équipes – notamment McLaren, Red Bull, AlphaTauri (devenue Visa Cash App RB) et Aston Martin – concevoir leurs propre variante de la solution de l'extrémité semi-détachée de l'aileron arrière en 2023.

Cette fois, Haas a continué à arquer le bord d'attaque de l'extrémité pour la combiner avec le plan principal mais, comme pour les autres, cette extrémité n'est plus reliée à l'endroit de la jonction du plan principal et de la plaque d'extrémité.

Cela permet aux concepteurs de redéfinir la forme de l'extrémité et la découpe de l'endplate (ou plaque d'extrémité) arrière afin d'améliorer l'efficacité du design de l'aileron, ce qui aura un impact sur l'appui et la traînée générés.

Un beam wing biplan est également utilisé pour remplir une fonction similaire, même si d'autres configurations seront probablement disponibles pour aider à équilibrer les niveaux d'appui et de traînée requis, en fonction des caractéristiques de chaque circuit.

Étant donné qu'il ne s'agit que de rendus informatiques, il est légitime de penser que Haas ne dévoile pas toutes ses cartes à ce stade et, bien sûr, il est impossible de voir les détails les plus complexes autour du plancher et du diffuseur sur ces images, ce qui nous laisse beaucoup de choses à découvrir lorsque la vraie voiture fera ses débuts dans quelques semaines.