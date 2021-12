Mazepin : La proposition de bonus témoigne d'une vraie inquiétude

Un calendrier très chargé a mis les équipes à rude épreuve cette saison. Avec la multiplication des doubles et triples manches consécutives, les employés voyageant sur les circuits ont dû fournir d'importants efforts de mars à décembre. Par conséquent, bon nombre d'entre eux se détournent de la catégorie reine. Haas n'échappe pas à cette tendance, certains de ses employés ayant décidé de ne pas rester sur le long terme.

Cela met donc l'écurie américaine dans l'embarras. Lanterne rouge du classement, Haas a besoin de tous ses meilleurs éléments pour redresser la barre en 2022. Ainsi, Dmitry Mazepin, principal mécène de l'équipe, a songé à mettre en place des bonus pour les employés s'engageant à rester sur le long terme.

À ce sujet, son fils Nikita Mazepin a expliqué que lui et son père partageaient les mêmes préoccupations face à ces départs. "J'ai dit [à mon père] que j'étais très préoccupé par le départ des bons éléments", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Je sais que chaque personne pense différemment mais la plupart de ceux [qui quittent l'équipe] le font pour une question d'argent. Et je suis vraiment très chanceux qu'il ait compris cela. Il a la réputation de donner à ses employés, qui sont plus de 45 000 dans ses entreprises, ce dont ils ont besoin."

"C'est lui le professionnel dans ce domaine, pas moi. Il a eu l'idée de, je ne dirais pas couvrir les gens d'or, mais les motiver, leur donner l'occasion de réaliser certaines choses et d'être récompensés pour cela. Le plus important, c'est que cela s'est fait de manière totalement volontaire. Il n'en tire aucun bénéfice. Je pense qu'il est à un stade de sa vie où il veut donner quelque chose en retour parce qu'il a accumulé suffisamment de succès. Il est particulièrement préoccupé par ceux qui ont la vie dure, ceux qui travaillent dans les mines, dans ses usines, et les employés au plus bas de l'échelle."

Nikita Mazepin et son père Dmitry Mazepin sur la grille

Mazepin a toutefois précisé que les bonus n'étaient, pour l'heure, qu'une suggestion. Les dirigeants de Haas doivent non seulement donner leur feu vert mais aussi offrir à leurs employés ce dont ils ont besoin pour les convaincre de rester. "Je ne suis pas sûr que cela se mettra en place parce que [l'offre] comporte des clauses visant à s'occuper des gens et à leur donner une bonne expérience. Cela doit venir de l'équipe car [Dmitry Mazepin] n'est qu'un [sponsor]", a ajouté le Russe.

Depuis cette année en Formule 1, les salaires du personnel font partie des dépenses plafonnées. Toute augmentation rapprocherait donc Haas de la limite de 147 millions de dollars fixée cette saison mais, d'après Mazepin, l'écurie est loin d'entrer dans la zone rouge.

"De ce que je sais, nous sommes bien en-dessous du plafond de toute manière, donc nous nous en rapprocherons légèrement", a commenté Mazepin. "[Les bonus] permettront aux gens d'avoir une meilleure vie. Et pas seulement eux, mais aussi leurs familles, ce qui est la chose la plus importante pour connaître le succès."