Haas espère trancher avant Abu Dhabi entre Schumacher et Hülkenberg

Alors que deux Grands Prix sont encore à disputer cette saison, il ne reste plus qu'une seule place à prendre sur la grille pour l'année prochaine. Un baquet vacant qui se trouve chez Haas F1, où la décision se fait attendre dans un contexte où la position de Mick Schumacher est fragilisée. Tout porte à croire qu'il s'agit désormais d'un duel entre le pilote allemand et son compatriote Nico Hülkenberg, dont la candidature émerge de plus en plus sérieusement pour faire équipe avec Kevin Magnussen en 2023.

Haas a toujours affirmé qu'il n'y avait pas lieu de précipiter une telle décision, néanmoins l'écurie américaine aimerait maintenant avancer plus vite sur ce dossier, notamment dans l'optique des essais de fin de saison programmés dans la foulée du Grand Prix d'Abu Dhabi, le mardi 22 novembre.

"J'espère que l'on pourra annoncer quelque chose la semaine prochaine, quoi que l'on fasse", explique Günther Steiner, directeur de Haas F1, dans le paddock d'Interlagos, avant de préciser : "C'est mon objectif, mais je ne le promets pas. On veut avoir lors du test d'Abu Dhabi le pilote qui sera chez nous l'an prochain, c'est la seule chose que l'on veut faire. Le reste, c'est essayer de prendre la meilleure décision possible, et le temps aide à prendre de bonnes décisions."

Le choix du pilote pour l'année prochaine doit être, selon le directeur d'équipe, dicté par la manière de "développer au mieux l'écurie pour l'avenir" pour "aller là où l'on veut aller" en termes d'objectifs. "Je pense que l'on fera un pas en avant l'année prochaine avec le développement de notre voiture", ajoute Günther Steiner. "On a fait beaucoup de choses, on a mené beaucoup d'analyses sur ce que l'on a fait cette année et sur la manière dont on peut faire progresser l'équipe. Ça ne se résume pas à une seule course comme beaucoup de gens disent, même si ici c'est un Grand Prix fantastique. On pense tout simplement au moyen terme, pas seulement au court terme. Le court terme, c'était il y a quelques années."

En ballottage pour retrouver un volant de titulaire, Nico Hülkenberg, 35 ans, n'a plus disputé de saison complète en Formule 1 depuis 2020 mais a eu l'opportunité de faire des piges chez Racing Point/Aston Martin lorsque des pilotes ont été touchés par le Covid au sein de l'écurie anglaise. De son côté, Mick Schumacher doit défendre un bilan qui n'est pas à son avantage face à Kevin Magnussen puisqu'il a inscrit moitié moins de points (12) que le Danois (24) à ce stade de la saison.

Propos recueillis par Guilherme Longo

