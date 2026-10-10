Hamilton admet une erreur de sa part lors des qualifs sprint

Lewis Hamilton a reconnu avoir fait le "mauvais choix" en optant pour la stratégie de SQ3 au Grand Prix de Singapour.

Ferrari a réalisé un doublé lors de la deuxième phase des qualifications, avec Charles Leclerc en tête et Hamilton à trois dixièmes. La Scuderia a opté pour un plan de marche différent de celui de ses rivales lors du segment décisif, alors que toutes les voitures passaient des pneus mediums aux pneus tendres, comme le veut le règlement.

Alors que McLaren et Mercedes sont sorties immédiatement et que Red Bull a attendu la toute fin, Leclerc et Hamilton se sont élancés au milieu de la séance de huit minutes : d'abord le Monégasque, qui a eu le temps de faire une deuxième tentative après un tour de refroidissement, puis le Britannique, dont la seule tentative ne lui a permis d'obtenir que la sixième place. Il accusait un retard de 0"546 sur la référence établie par Max Verstappen.

"Ça s'annonçait bien en Q1 et en Q2, et puis… Je ne sais pas vraiment où ça a déraillé", a commenté Hamilton. "Nous avons suivi un plan légèrement différent de celui des autres. C'était mon choix, et je pense que nous nous sommes trompés."

"Mais au final, la voiture avait un fort survirage sur ce tour. Je ne sais pas si les pneus arrière n'étaient pas prêts ou s'ils surchauffaient, c'était difficile à dire, mais elle était très, très nerveuse, en survirage, et ce n'était tout simplement pas un bon tour dans l'ensemble."

Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il semblait "vraiment à l'aise" sur les pneus mediums, Hamilton a acquiescé : "Oui, sur les mediums, ça marchait bien. C'était juste très différent avec les tendres. Beaucoup d'adhérence, mais uniquement à l'avant et aucune à l'arrière."

"C'est peut-être une question d'équilibre, mais au final, c'est juste… Évidemment, j'avais le rythme lors des deux premières parties de la séance, puis tout à coup, je n'y arrivais plus. Je n'avais pas d'adhérence à l'arrière sans raison apparente lors de ce dernier tour, donc c'est comme ça."

Charles Leclerc, Ferrari Photo de: Clive Mason / Getty Images

Leclerc a devancé de trois dixièmes le septuple champion du monde, décrochant ainsi la troisième place lors de la SQ3, et a rapidement évoqué son plan de marche différent. "Honnêtement, ça ne devrait pas servir d'excuse", a précisé le Monégasque.

"Je pense qu'en termes de rythme pur, depuis trois ou quatre courses, nous avons perdu un peu de notre performance brute. Nous ne sommes tout simplement pas encore assez rapides pour les battre."

"Mais je continue de penser que la voiture a du potentiel. Pour demain, peut-être qu'avec un peu d'ajustements, nous pourrons être dans le coup pour nous battre pour la pole. Ce n'est pas si mal, mais il nous manque encore un petit quelque chose."

Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il était "toujours dans le coup" avec cette troisième place sur la grille du sprint, Leclerc a ajouté : "Ce n'est pas une mauvaise position de départ, mais sur un circuit comme celui-ci, on a vraiment envie de partir en P1. Les dépassements vont être très difficiles. On verra bien."

"Mais au bout du compte, ce n'est qu'une course sprint. Il faudra faire le travail demain lors des qualifications."