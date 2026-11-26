Formule 1 GP du Qatar

Hamilton apaise les tensions avec Leclerc : "On va trouver une solution"

Lewis Hamilton a adopté un ton conciliant alors que les pilotes Ferrari tentent de cohabiter, après leur dernier accrochage en piste à Las Vegas.

Filip Cleeren Stuart Codling

Publié: 26 nov. 2026, 17:17

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton se dit convaincu que son coéquipier Charles Leclerc et lui vont "trouver une solution" après leur dernier accrochage en piste, survenu lors du Grand Prix de Las Vegas la semaine dernière.

Deux semaines après un incident coûteux en piste alors qu'ils se battaient pour la tête de la course au Mexique, l'histoire s'est répétée. À Las Vegas, Leclerc a été jugé responsable d'un contact avec Hamilton, privant les deux pilotes d'un bon résultat.

Cet accrochage a de nouveau provoqué la colère de Frédéric Vasseur et relancé les discussions sur la manière de faire respecter les consignes à ses deux pilotes.

"C'est inacceptable", avait-il fulminé après la course. "C'est un manque de respect envers l'équipe, envers les sponsors. C'est le même discours qu'après Mexico. Je pense que nous avions eu une discussion claire à São Paulo. Aujourd'hui, ce n'était pas professionnel."

S'exprimant jeudi à Losail avant le Grand Prix du Qatar, Leclerc a déclaré qu'il réfléchissait "beaucoup à la manière de trouver une solution avec l'équipe, afin de s'assurer que nous maximisions les points de l'équipe et que des épisodes comme celui de la semaine dernière ne se reproduisent plus", sans toutefois avancer de proposition concrète.

Lire aussi :

Hamilton a lui aussi adopté un ton conciliant et s'est dit toujours convaincu que les deux pilotes pouvaient cohabiter harmonieusement au sein de l'équipe et sur un pied d'égalité.

"Oui, oui. Nous allons trouver une solution", a-t-il assuré. "Au bout du compte, nous sommes coéquipiers et je pense que nous tirons toujours des enseignements de ces expériences, même si cela ne se voit pas forcément. Nous allons apprendre de cette période difficile. Je crois toujours en tout ce que nous construisons et préparons en interne. Nous sommes venus ici avec l'objectif de ramener Ferrari au sommet."

"C'est vraiment dans les moments les plus difficiles que l'on apprend. Et ce sont assurément des moments très, très éprouvants pour Fred, Charles et moi. Mais je pense que ce sont précisément ces moments qui permettent d'apprendre et de se rapprocher, grâce aux discussions, à la communication et aux échanges en face à face."

Lewis Hamilton et Charles Leclerc

Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Hamilton a révélé que Leclerc et lui avaient passé en revue chaque virage et chaque incident survenu entre eux cette année, notamment leur accrochage à Monza. Mais le septuple champion du monde a également reconnu que chaque incident était différent et dépendait de circonstances particulières.

Il ne suffit donc pas d'imposer des règles strictes en matière de duel en piste. Il estime plutôt que lui et Leclerc doivent faire appel à leur instinct, tout en gardant à l'esprit les intérêts de l'équipe.

"On ne peut jamais tout prévoir, car chaque situation est différente", a expliqué Hamilton. "Mais on peut assurément reprendre chaque course, virage après virage, et discuter de ce qui s'est passé. C'est ce que Charles et moi avons fait. Mais il y aura toujours une situation nouvelle à laquelle on n'aura peut-être pas pensé. Il faut aussi faire confiance à son instinct et, au fond, toujours penser à l'équipe."

"En ce qui me concerne, lorsque je pilote et que j'attaque, quel que soit l'adversaire en piste, je me demande toujours : 'D'accord, quelles seront les conséquences pour tous ceux qui sont derrière moi, pour l'équipe ?' J'essaie vraiment d'être aussi responsable que possible et de prendre la meilleure décision au moment d'attaquer."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Leclerc agacé de "voir des gens remettre en question mon intégrité" chez Ferrari

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Filip Cleeren





Russell juge les propos de Verstappen "amusants"... et maintient les siens



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



1 h



Russell juge les propos de Verstappen "amusants"... et maintient les siens





Haas confirme enfin Bearman, la grille 2027 est complète



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



8 h



Haas confirme enfin Bearman, la grille 2027 est complète





Williams et Alpine épinglées pour non-respect du plafond budgétaire 2025



Formule 1



Formule 1 1 j



Williams et Alpine épinglées pour non-respect du plafond budgétaire 2025

Plus de

Lewis Hamilton





Leclerc agacé de "voir des gens remettre en question mon intégrité" chez Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



42 min



Leclerc agacé de "voir des gens remettre en question mon intégrité" chez Ferrari





5 choses à suivre au Grand Prix du Qatar de Formule 1



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



9 h



5 choses à suivre au Grand Prix du Qatar de Formule 1





Hamilton sidéré par le manque de vitesse de pointe de Ferrari à Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



3 j



Hamilton sidéré par le manque de vitesse de pointe de Ferrari à Las Vegas

Plus de

Ferrari





Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



3 j



Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc





Hamilton : "L'état d'esprit de Charles Leclerc nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui"



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



4 j



Hamilton : "L'état d'esprit de Charles Leclerc nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui"





Vasseur exaspéré par "l'escalade des tensions" entre Hamilton et Leclerc chez Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



4 j



Vasseur exaspéré par "l'escalade des tensions" entre Hamilton et Leclerc chez Ferrari

Dernières actus





Hamilton apaise les tensions avec Leclerc : "On va trouver une solution"



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



7 min



Hamilton apaise les tensions avec Leclerc : "On va trouver une solution"





Leclerc agacé de "voir des gens remettre en question mon intégrité" chez Ferrari



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



42 min



Leclerc agacé de "voir des gens remettre en question mon intégrité" chez Ferrari





Russell juge les propos de Verstappen "amusants"... et maintient les siens



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



1 h



Russell juge les propos de Verstappen "amusants"... et maintient les siens





Un nouveau constructeur du WRC s'intéresse à Léo Rossel pour 2027



WRC



WRC WRC 1 h



Un nouveau constructeur du WRC s'intéresse à Léo Rossel pour 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire