Le casque arc-en-ciel de Hamilton ne pose pas problème à la FIA

Le Grand Prix de Bahreïn est la première épreuve qui se court sous l'égide des nouvelles règles du Code Sportif International de la FIA au sujet des discours et gestes politiques, religieux ou personnels des pilotes. Ces nouvelles limitations font polémiques depuis leur révélation, même si l'instance a clarifié le fait que les sportifs demeuraient libres de leurs propos en interview et en conférence de presse, l'interdiction couvrant en priorité les événements officiels tels que les cérémonies sur la grille ou encore le podium.

Toutefois, la question s'est posée ce vendredi de savoir si, au vu des législations souvent hostiles aux homosexuels dans les pays du Moyen-Orient, le fait pour Lewis Hamilton d'arborer un casque où figure ostensiblement un arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ+, n'entrait pas dans le cadre des limitations. Et, auquel cas, s'il avait demandé la permission de l'utiliser.

Mais la FIA a indiqué n'avoir aucun problème avec l'utilisation par le septuple Champion du monde de ce symbole sans l'avoir prévenue au préalable, assurant même soutenir ce combat pour la diversité, et qu'elle n'aurait à s'y pencher que si une autre partie prenante venait à se manifester, à l'image du promoteur de la course.

Avant de révéler le casque, Hamilton a reconnu jeudi qu'il avait eu quelques inquiétudes concernant les modifications faites par la FIA cet hiver. "Bien sûr, quand on lit ça aux infos, on se dit qu'on va dans la mauvaise direction", a-t-il déclaré. "C'est contraire à ce que j'ai essayé de faire avec l'équipe, par exemple, ce que j'ai essayé de faire dans les discussions avec les parties prenantes de notre sport."

"Mais je m'attends à un retour de bâton, il y a encore des personnes qui ne comprennent pas ou ne croient pas en l'importance d'un environnement inclusif. Et je pense que mon travail et notre travail consistent à continuer à mettre cela en évidence, les aspects positifs de ce que cela peut avoir, et à en souligner l'importance."

"Et cela peut donner l'impression que je me répète. Mais c'est ce que je vais continuer à faire, c'est un combat que je vais continuer à mener. Je suis vraiment heureux que Mission 44 fonctionne à plein, et je travaille avec l'équipe sur cette diversité, en travaillant maintenant avec toutes les équipes concernées."

"Stefano [Domenicali] est, je pense, un très grand leader, très familial et très compréhensif. Il a déjà parlé et est allé en quelque sorte à l'encontre de ce qui a été dit [par la FIA]. Nous allons donc continuer à travailler ensemble dans la bonne direction."

Avec Adam Cooper