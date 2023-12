Hamilton compare la Red Bull 2023 à la Mercedes 2020

Avec 21 victoires en 22 Grands Prix, la Red Bull RB19 est devenue en l'espace d'une saison la Formule 1 la plus victorieuse de l'Histoire et est entrée dans la légende en servant à battre de nombreux records de domination. Tout cela en dépit d'un développement stoppé assez tôt dans l'année, ce qui n'a pas tempéré les ardeurs d'un Max Verstappen qui ne s'est pas fait prier pour conquérir sa troisième couronne mondiale dès le sprint du Qatar.

Rares ont été les courses lors desquelles la concurrence a pu observer de près et pendant longtemps la RB19 en action, mais Lewis Hamilton a eu cette opportunité lors du Grand Prix des États-Unis. Le septuple Champion du monde a retrouvé dans la monoplace autrichienne les caractéristiques lui rappelant l'une des voitures les plus performantes de sa carrière, à savoir la Mercedes W11 de 2020.

"Elle fait tout bien", a-t-il expliqué par rapport à ce qu'il avait pu observer à Austin. "Elle est très similaire à ma voiture de 2020, en termes de caractéristiques. Elle est super stable. Ils sont performants à 100%. On dirait qu'ils sont dans ce genre de fenêtre, comme nous en avions l'habitude, ce qui pour un pilote est un rêve parce qu'alors vous pouvez vraiment exploiter vos propres capacités au maximum."

Hamilton estime que Verstappen a donc pu gérer son rythme la plupart du temps et paradoxalement profiter à plein des capacités de sa monoplace. "Nous étions les plus proches à Austin, mais je pense qu'ils avaient encore un ou deux dixièmes d'avance sur nous, au strict minimum." Pour rappel, le Britannique avait été disqualifié après cette course pour une usure du patin trop élevée.

"Vous pouvez examiner les temps au tour et certaines données de Max, il est souvent tranquille à l'avant. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup transpiré au cours de l'année. Même lorsque nous étions à ses trousses à Austin, je ne pense pas qu'il transpirait. Je pense qu'il a pu contrôler la situation."

"Quand vous êtes dans cette position, quand vous avez de la performance et que vous pouvez rouler plus tranquillement, la voiture va plus loin. Les pneus durent plus longtemps et vous êtes dans une position idéale, et c'est incroyable d'être dans cette situation. En fin de compte, ils ont fait un travail extraordinaire et le méritent. Alors que nous, nous étions sans cesse à la chasse."

Avec Jonathan Noble