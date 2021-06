Hamilton désemparé face au rythme de Verstappen

Lewis Hamilton accusait deux dixièmes de retard sur Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de Styrie, et l'avantage de la Red Bull RB16B sur la Mercedes W12 était manifestement trop grand pour être surmonté au Red Bull Ring.

Verstappen et Hamilton ont passé l'intégralité de la course aux deux premières places, et si le pilote Mercedes s'est maintenu à plus ou moins cinq secondes du leader pendant les 45 premiers des 71 tours, l'écart a atteint 18 secondes au 69e passage. Impuissant, Hamilton a sauvé les meubles avec un ultime arrêt au stand qui lui a permis de signer le meilleur tour en course, marquant le point qui va avec. Il n'empêche que Red Bull et Verstappen étaient dominateurs ce dimanche.

"Cette course a été un peu solitaire", commente Hamilton. "J'essayais de tenir le rythme de ces gars, mais la vitesse qu'ils ont… Ils ont clairement fait de gros progrès lors des deux dernières courses, et c'est impossible de tenir leur rythme. Je ne sais pas où nous perdons tout ce temps, mais je pense que leur [rythme de] long relais paraît un peu meilleur, ils semblent être capables de continuer à claquer ces tours, et manifestement nous perdons beaucoup de temps en ligne droite – en tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas. Néanmoins, nous avons marqué de bons points en équipe aujourd'hui, et il nous faut juste continuer à travailler dur."

"Ils ont eu un moteur neuf à la dernière course, on dirait qu'ils ont gagné un peu grâce à ça", précise le pilote Mercedes, à qui il est alors demandé s'il aura bientôt un moteur neuf lui aussi : "J'aimerais… Mais je ne pense pas que ce sera le cas." Rappelons que le développement des unités de puissance est interdit en cours de saison et que chaque voiture a droit à trois moteurs lors de cette campagne à 23 Grands Prix.

Hamilton se retrouve en tout cas relégué à 18 points de Verstappen au championnat, après en avoir laissé filer 32 sur son rival lors des quatre dernières épreuves en date. Il essaie toutefois de ne pas se "préoccuper" de la course au titre. "Naturellement, ils sont juste plus rapides, nous ne pouvons pas faire grand-chose à cet égard. Il faut juste que je continue de faire le meilleur travail possible chaque week-end. Il nous faut trouver de la performance, il nous faut une évolution, quelle qu'elle soit. Il nous faut travailler dur, je ne sais pas dans quel domaine, si c'est juste l'aileron arrière ou l'évolution du moteur ou quoi que ce soit, mais il nous faut trouver de la performance", conclut-il.