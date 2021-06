Championnat - Verstappen constitue son capital

Vainqueur pour la deuxième fois consécutive, la quatrième cette saison, Max Verstappen a évidemment fait une nouvelle bonne opération au championnat après le Grand Prix de Styrie. Déjà leader, le Néerlandais accentue son avance sur Lewis Hamilton, comptant désormais 18 points de mieux que son plus proche poursuivant, également deuxième de ce Grand Prix. Le Britannique est allé chercher le point du meilleur tour en course pour limiter la casse.

Derrière les deux hommes, Sergio Pérez est toujours troisième même s'il a raté de peu le podium face à Valtteri Bottas, qui pointe au cinquième rang du championnat derrière un Lando Norris toujours aussi régulier.

Premier Français au classement, Pierre Gasly est toujours huitième malgré son abandon, tandis qu'Esteban Ocon, une fois encore hors du top 10, est 12e.

Au championnat constructeurs, Red Bull Racing prend trois points de plus à Mercedes sur cette course, portant son avance à 40 points sur l'écurie allemande. McLaren est toujours troisième mais voit Ferrari se rapprocher un peu grâce au beau résultat d'ensemble de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Toujours pas de point pour Williams et Haas.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 252 28 25 30 29 37 25 41 37 2 Mercedes 212 41 19 41 40 7 - 30 34 3 McLaren 120 18 23 12 12 15 12 18 10 4 Ferrari 108 12 22 8 18 18 16 - 14 5 AlphaTauri 46 2 6 1 1 8 21 6 1 6 Aston Martin Racing 44 1 4 - - 14 18 3 4 7 Alpine 31 - 3 10 2 2 8 4 2 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - 9 Williams - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - -