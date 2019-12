Hamilton domine avec aisance du départ à l'arrivée

Lewis Hamilton a conclu sa brillante saison 2019 par une victoire autoritaire signée depuis la pole position, au terme d'un Grand Prix d'Abu Dhabi au cours duquel il n'a jamais été menacé. Il s'agissait de sa 11e victoire de la saison, le plaçant à égalité avec son score de 2018, à deux encablures du record de 13 succès en une saison signé par Michael Schumacher en 2004 et égalé par Sebastian Vettel en 2013. Le Britannique a signé un Grand Chelem pour conclure l'année, avec la pole, le meilleur tour en course (son sixième de la saison) et tous les tours menés. Son total de 413 points au général dépasse sa collecte 2018 de 408 unités.

Se détachant vite au départ et s'octroyant une avance de six secondes pleines sur Leclerc dès les 12 premières boucles, Hamilton a ensuite vu la Ferrari s'immobiliser aux stands pour un premier arrêt réalisé vraiment tôt, au 13e passage. Dès lors, c'est en contrôlant à distance Verstappen et Leclerc que le pilote Mercedes a géré sa course, observant son propre arrêt au 26e passage et terminant le GP sur un train de pneumatiques durs avec sérénité.

La Mercedes,"une oeuvre d'art"

"Je suis fier et très reconnaissant envers toute cette équipe Mercedes incroyable, qui a poussé si fort. Qui aurait pu penser que nous aurions une telle force en fin de saison ? Même avec le championnat dans la poche, je voulais garder ma concentration et essayer de voir si nous pouvions apprendre des choses et continuer à en extraire plus de cette belle voiture qui a fonctionné comme une œuvre d'art", a félicité Hamilton, qui savoure aussi le niveau de soutien qu'il reçoit partout où il se rend.

"Je suis aussi très reconnaissant envers la team LH ! Je suis passé par 21 pays du monde et probablement même plus, et je continue à voir des gens qui m'inspirent en permanence et m'envoient des messages qui m'élèvent : je souhaite donc leur adresser un grand remerciement : merci à tous ceux qui sont ici et à ceux qui sont à la maison, merci de regarder et de me soutenir. Je suis si heureux de cette journée !"

Hamilton a aussi souhaité saluer l'adversité venant de la nouvelle génération qui l'accompagnait sur le podium ce dimanche, incarnée par Max Verstappen et Charles Leclerc. "Ces gars… Il y a plein de jeunes qui montent et je suis vraiment fier d'évoluer dans une ère au sein de laquelle il y a tant de super jeunes qui percent. Ces garçons ont fait un travail phénoménal et je suis vraiment très reconnaissant et privilégié de faire partie de cette époque avec eux ici. J'ai hâte de disputer d'autres batailles serrées, espérons-le, avec eux dans le futur. J'espère qu'ils seront plus proches de nous l'an prochain !"