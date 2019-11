Hamilton heureux d'avoir "fait honneur" à sa voiture "spéciale"

On pourrait oublier, tant la domination de Lewis Hamilton sur cette saison F1 2019 a été nette, que le Britannique ne s'était plus élancé depuis la pole position d'un Grand Prix depuis 10 épreuves. Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Allemagne, le sextuple Champion du monde prendra le départ de la course d'Abu Dhabi depuis les commandes, quelques mètres devant Max Verstappen, qui a devancé les deux Ferrari.

"Cela a été un si long travail pour essayer de prendre cette pole position. Nous avons juste gardé la tête basse et avons continué à essayer de le faire", souffle Hamilton, heureux de pouvoir célébrer sa cinquième réalisation de la saison. Une 88e pole en carrière qui le place désormais 20 accomplissements devant Michael Schumacher. "Les autres pilotes autour de moi ont fait un superbe travail. Je reste juste concentré sur le fait de continuer à faire mon travail. Les choses ont été assez agitées hier et j'ai essayé de retrouver ma composition aujourd'hui et me concentrer sur le fait de bien régler l'auto avec les ingénieurs. Les mécaniciens ont aussi fait un super travail."

On pourrait penser Hamilton moins motivé en cette fin de saison, du fait d'avoir atteint l'objectif suprême de la couronne mondiale. Mais le Britannique n'a nullement l'intention de laisser qui que ce soit profiter des lauriers dimanche.

"Nous n'abandonnons jamais. Il y a toujours des moyens de progresser : toujours ! Ce fut une belle progression, pendant toute l'année, je pense, pour beaucoup de monde au sein de l'équipe. Je ne peux parler qu'en mon nom propre, mais il y a eu aussi beaucoup de progrès sur les deux dernières courses d'un point de vue du pilotage et je recherche constamment ces quelques millisecondes. Le Valtteri 2.0 a été aussi très rapide ce week-end et je suis heureux d'être dans cette position. Nous n'avions eu 'que' quatre poles cette saison alors finir avec une autre... C'est une voiture spéciale et il s'agit de la dernière fois que je me qualifie avec, donc je suis heureux de lui avoir fait honneur aujourd'hui !"

C'est maintenant un nouveau duel avec Verstappen qui attend visiblement Hamilton en course. "Absolument, oui ! Je pense que nous sommes légèrement en meilleure position ce week-end", admet le pilote Mercedes. "Il est clair que Max continue à bien piloter. J'ai hâte de batailler avec lui."