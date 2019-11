Verstappen bien placé pour battre les Ferrari au championnat

Max Verstappen a signé un troisième chrono qualificatif synonyme de seconde place sur la grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi, à la faveur des pénalités reçues par Valtteri Bottas. Ainsi classé devant les deux pilotes Ferrari avant l'ultime course de la saison, dimanche, le pilote Red Bull part en excellente position pour achever la course à un rang lui permettant de conserver la troisième place du Championnat du monde des pilotes, devant ces mêmes pilotes Ferrari, et conclure la saison avec la manière.

"C'était le mieux que nous pouvions obtenir d'aujourd'hui car l'on sait tous que Mercedes est dominateur ici", confie le Néerlandais. "Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Globalement, je suis assez heureux."

Peu sûr de pouvoir réellement représenter une menace aussi importante pour Mercedes qu'au Brésil, Verstappen, promet de tout donner mais reconnait que l'avantage se trouve actuellement dans le clan de la firme à l'étoile, dont les pilotes partiront d'ailleurs avec les enveloppes pneumatiques mediums, à la faveur du choix stratégique réalisé en Q2.

"Je pense que nous sommes assez bons pour partir en première ligne et qu'il existe des chances pour demain : nous verrons ce qui se passera. Pour être sincère, on a aussi vu que les Mercedes sont très rapides dans les longs relais. Donc oui, attendons juste de voir ce qui arrive."