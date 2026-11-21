Formule 1 GP de Las Vegas

Aucune Ferrari en Q3 à Las Vegas : Hamilton explique son élimination

Les deux Ferrari ont échoué à se qualifier pour la Q3 après une séance de qualifications particulièrement difficile à Las Vegas.

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Publié: 21 nov. 2026, 07:07

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton a expliqué l'élimination de Ferrari en Q2 lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas par des problèmes de déploiement d'énergie et des dégâts sur le fond plat, alors que le septuple champion du monde estimait avoir surmonté ses difficultés avec le grip.

Le Britannique a souffert tout au long des EL3 au freinage, les pneus avant étant particulièrement sujets à des blocages, ce qui l'a conduit plusieurs fois à tirer tout droit dans les zones de dégagement.

Hamilton a réussi à atteindre la Q2 malgré des dégâts sur son fond plat, subis lors de la première partie des qualifications, mais ni lui ni Charles Leclerc n'ont réussi à se hisser dans le top 10.

Hamilton semblait globalement satisfait de ses tours en Q2, qui ont été marqués par beaucoup moins de blocages de roues que lors de la préparation aux qualifications. Toutefois, le déploiement d'énergie de l'unité de puissance Ferrari semblait atteindre sa limite plus tôt que celui des voitures équipées d'un moteur Mercedes ou Red Bull, ce qui pénalisait les performances en ligne droite.

Ferrari manque de puissance par rapport à ces deux motoristes, et la longue pleine charge le long du Strip a mis ce déficit en évidence tout au long de la séance.

"Nous avons perdu un morceau du fond plat lors du premier ou du deuxième tour en Q1. L'équilibre de la voiture a changé et nous avons perdu, je crois, trois ou quatre dixièmes d'appui aérodynamique", a expliqué Hamilton. "Ensuite, nous avons davantage souffert des glissades, mais c'était essentiellement le cas depuis le début."

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Mon dernier tour était vraiment bon sur la fin, mais j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Mais nous avons perdu quelque chose comme six dixièmes rien que sur le déploiement d'énergie. Je pense qu'avec ça, nous aurions été en Q3, mais sinon, j'étais satisfait de mon tour."

"Nous savions que les longues lignes droites et tout le reste allaient être difficiles. L'écart semble un peu plus important que ce à quoi je m'attendais en ligne droite. Ce n'est pas négligeable. Nous perdons beaucoup dans les lignes droites."

On avait le sentiment que Ferrari allait souffrir dans les conditions de basse température à Las Vegas, la Scuderia ayant eu du mal tout au long de la saison 2026 à maintenir les pneus en température sur un tour de qualifications.

Hamilton a reconnu que la voiture était difficile à exploiter, avec de fréquentes glissades dans les virages lents, particulièrement après la perte d'une partie du fond plat. Il espère désormais que Ferrari pourra progresser lors de la course, alors que l'écurie vise à assurer sa deuxième place au championnat constructeurs.

"En termes de grip, on n'avait tout simplement pas l'impression d'en avoir beaucoup. Nous avions du mal à faire fonctionner les pneus et nous étions un peu nulle part", a-t-il ajouté. "Ces pneus ont été très, très difficiles à faire fonctionner cette année, même sur des surfaces chaudes. Ça a donc été compliqué. Je n'ai aucune attente [pour la course]. J'essaie simplement de voir si je peux remonter."

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