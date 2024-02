Hamilton ne pourrait pas faire venir d'ingénieurs Mercedes chez Ferrari

Dans une intersaison qui ne manque pas d'actualités, l'annonce du départ de Lewis Hamilton vers Ferrari en 2025 figure évidemment en très bonne place. Cette nouvelle inattendue, marquant la fin prochaine de l'association très fructueuse entre le Britannique et Mercedes, pose un certain nombre de questions pour l'avenir.

C'est notamment le cas des conséquences que cette décision aura sur de possibles mouvements de personnel entre les deux équipes, d'aucuns pouvant penser que des figures plus ou moins haut placées chez Mercedes pourraient être tentées de suivre Hamilton.

Selon les informations de Motorsport.com, toutefois, une telle situation ne devrait pas pouvoir se produire. En effet, le contrat conclu à l'été dernier par Mercedes et le septuple Champion du monde serait assorti d'une clause de non sollicitation (ou clause de non débauchage), spécifiquement destinée à empêcher des membres de l'équipe d'accompagner la démarche du pilote notamment si ce dernier leur propose.

De telles clauses sont courantes, notamment dans les accords conclus avec des figures techniques clés des écuries, ceci afin d'empêcher qu'un seul départ vers un concurrent n'entraîne une série de défections, notamment de la part de talents travaillant sous la responsabilité du technicien recruté, et donc une trop grande perturbation de l'équipe. Il n'est pas rare que ces clauses soient aussi incluses dans les contrat des pilotes les plus huppés de la F1, plus susceptibles que d'autres de convaincre ou d'encourager des figures techniques à quitter avec eux le navire.

Lewis Hamilton pourra-t-il retrouver Peter Bonnington chez Ferrari ?

Cela n'empêche cependant pas des départs ponctuels à partir du moment où toutes les parties en jeu s'accordent dessus.

Historiquement, l'on se souvient que l'un des exemples les plus célèbres de débauchage massif avant été liée à l'arrivée de Michael Schumacher chez Ferrari en provenance de Benetton en 1996. L'Allemand avait en effet été accompagné par le directeur technique Ross Brawn et le designer en chef Rory Byrne. Fin 2014, lors de son départ de la Scuderia et son arrivée chez McLaren, Fernando Alonso avait réussi à attirer avec lui Andrea Stella, qui est désormais le directeur de l'écurie britannique.

Au contraire, dans la même séquence, Sebastian Vettel n'avait pas pu venir chez Ferrari en 2015 avec son ingénieur de course Guillaume Rocquelin, a priori en raison d'une clause de non sollicitation.

Pour Hamilton, la question qui s'est principalement posée jusqu'ici est celle de son association avec son ingénieur de course Peter Bonnington, avec qui il travaille depuis son arrivée chez Mercedes en 2013. Interrogé sur le sujet au lendemain de l'officialisation du départ de son pilote, Toto Wolff avait déclaré : "Je pense que c'est une discussion que tout le monde devra avoir dans les mois à venir. J'ai déjà parlé à Bono. Quand je le lui ai dit, il m'a demandé : 'On est le 1er avril ?'. C'est quelque chose dont on va discuter à l'avenir."

Reste à voir si cela est bien le souhait du pilote, de l'ingénieur et si l'écurie sera véritablement coopérative ou s'opposera à ce départ.

Avec Roberto Chinchero et Jonathan Noble