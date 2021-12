Hamilton explique l'incident avec Verstappen au dernier virage

Si les batailles des prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans les deux premiers virages du circuit de Djeddah étaient sous le feu des projecteurs lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, le pilote Red Bull – sanctionné à plusieurs reprises – garde un autre incident en travers de la gorge.

En effet, en fin d'épreuve, il a tenté de dépasser Hamilton par l'extérieur au dernier virage, mais l'Anglais a pris une trajectoire large et ne lui a pas laissé de place sur la piste, Verstappen s'avouant vaincu après avoir roulé dans l'échappatoire.

Le directeur de course Michael Masi a alors averti le team manager de Mercedes, Ron Meadows, que cette manœuvre de Hamilton était à la limite de valoir un drapeau noir et blanc, et Verstappen lui-même a profité de cet exemple pour se plaindre qu'il était traité plus sévèrement que certains de ses rivaux.

"Il m'a tassé hors de la piste", déclare le Néerlandais. "Il m'a même regardé [dans ses rétroviseurs], et il n'a pas tourné, il m'a juste tassé au-delà de la ligne blanche, du bord de la piste. Et il n'a eu qu'un avertissement pour ça. Il ne devrait vraiment pas en être ainsi à mon avis, et ce n'est pas juste non plus, car on dirait que les autres pilotes peuvent faire différentes choses, et moi seul suis pénalisé."

Interrogé à ce sujet par Motorsport.com ce jeudi, Hamilton se défend néanmoins de toute intention malicieuse. "J'ai trouvé ça assez étrange car, tout d'abord, je pouvais utiliser toute la piste, j'avais dépassé Max, j'étais complètement devant ; ce n'était pas comme si j'avais été à côté de lui et que je l'avais poussé dehors", analyse le pilote Mercedes.

"Je voulais m'assurer de sortir du virage au mieux. J'y suis donc entré avec une trajectoire large, Max a tenté – je crois, je n'ai pas revu les images – de plonger à l'extérieur, mais il n'y avait pas de place. Puis je suis bien sorti du virage, comme prévu. Je n'ai pas dépassé la ligne blanche. Je n'essayais pas de le pousser dehors volontairement. En fait, je ne pensais pas qu'il était là, car je croyais l'avoir passé et qu'il était derrière nous."

Hamilton et Verstappen devront en tout cas se tenir à carreau ce week-end à Abu Dhabi, où le titre mondial va se jouer, la direction de course ayant mis les points sur les i face à tout risque de conduite antisportive.

