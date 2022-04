Hamilton : La Mercedes 2022 n'est "pas loin" de la McLaren 2009

Charger le lecteur audio

En 2009, McLaren sortait d'une saison de lutte pour les titres mondiaux avec la Scuderia Ferrari et n'avait pas entamé la révolution réglementaire de l'époque du bon pied. Alors Champion du monde sortant, ce qui était à l'époque sa seule couronne, Lewis Hamilton s'était retrouvé aux prises avec une MP4-24 peu compétitive en début d'exercice, dans une saison qui allait se résumer à un mano à mano entre Brawn GP et Red Bull.

Dans la première moitié de cette campagne-là, Hamilton avait régulièrement terminé hors des points (qui à l'époque étaient réservés au top 8) et n'avait signé qu'une quatrième, sixième et septième places comme meilleurs résultats. Toutefois, McLaren et son pilote avaient réussi à redresser la barre, le Britannique finissant même par remporter les GP de Hongrie et de Singapour, tout en réalisant quatre pole positions.

Treize ans plus tard, c'est sur cet exemple que veut justement s'appuyer Hamilton, au moment où les performances affichées par la Mercedes W13 sont proches du désastre pour une écurie qui sort de huit titres constructeurs consécutifs : "Il y a des gens qui regardent et disent que je n'ai jamais eu de mauvaise voiture", a-t-il déclaré après avoir terminé 14e du sprint d'Imola. "Et je peux vous assurer que c'est le cas. La voiture de 2009 était très, très loin, et c'est la pire voiture que j'ai eue."

"La monoplace actuelle n'est pas loin de cette expérience, mais je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Tout comme cette voiture [de 2009], nous avons fini par la rectifier et nous sommes revenus dans la lutte, ou dans le jeu. Et j'ai la plus grande confiance en mon équipe pour faire la même chose ici."

Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W13 à Imola

Hamilton a expliqué qu'à l'époque, McLaren avait sous-estimé la quantité d'appui qu'elle devait récupérer après le changement de règlement. "Le scénario en 2009 était que j'étais dans ma troisième année dans cette discipline, c'était une toute nouvelle ère en matière de voiture", a-t-il rappelé. "Et je me souviens être revenu en février, ou en janvier, au sein de l'équipe, et que les aérodynamiciens en chef et les gars au sommet de l'écurie disaient : 'Oh, nous avons déjà atteint notre objectif'."

"Les nouvelles règles disaient qu'il y aurait 50% d'appui en moins en 2009, donc ils ont conçu la voiture pour avoir 50% d'appui en moins ! Et je me souviens qu'en février, nous nous disions : 'Oh, nous avons déjà atteint notre objectif'. Et je me disais : 'Ça n'a pas l'air normal...'"

"Mais je n'avais pas d'expérience à l'époque. Et puis évidemment, nous sommes arrivés au premier test et nous avons réalisé que les autres avaient presque autant d'appui que l'année précédente. Et on a fait : 'Oh mince, nous devons travailler pour récupérer ça'. Et la solution ultime pour y parvenir était un double diffuseur. Et nous y sommes arrivés."

Toutefois, pour Hamilton, il y a une différence de taille avec 2009 : le phénomène de marsouinage, qui dans la communication de Mercedes semble être le mal le plus important et surtout celui qui empêche d'exploiter le potentiel de la W13. "Cette fois, c'est différent parce que l'équipe ne s'est pas dit : 'Oh, nous avons déjà atteint notre objectif'. Nous ne savions pas où tout le monde se situerait. Ils ont été très innovants dans le design. Et notre soufflerie nous disait que nous avions vraiment beaucoup d'appui."

"Et malheureusement, nous sommes arrivés sur la piste et nous n'avons pas constaté cela... Il n'y avait pas de rebondissement, par exemple, en soufflerie. Et nous avons été confrontés à ce phénomène. Cette expérience est beaucoup plus difficile à régler que ce que nous aurions pu imaginer. Mais comme je l'ai dit, cela ne nous tue pas, cela nous rend seulement plus forts. Et nous trouverons une solution d'une manière ou d'une autre."