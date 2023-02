Hamilton soulagé que Mercedes ait pris le poids au sérieux

Charger le lecteur audio

Présentée ce mercredi en vue de la saison 2023 de Formule 1, la Mercedes W14 a attiré l'attention avec sa robe noire, majoritairement dépourvue de peinture afin de perdre du poids sur la balance. Et Lewis Hamilton est soulagé que ce soit le cas, estimant que l'écurie à l'étoile a mal géré ce facteur lors de la bascule réglementaire de 2022 – première saison de sa carrière où il n'a remporté aucune victoire.

"Le poids est un objectif clé pour nous", déclare Hamilton. "Nous étions en surpoids toute l'année l'an dernier. Nous étions pénalisés par ça, même à la dernière course. Alors ça a été une priorité, essayer de s'assurer que ce ne soit pas le cas cette année. On verra plus tard, peut-être la semaine prochaine, si nous avons atteint cet objectif, car même l'an dernier, [les ingénieurs] croyaient qu'ils allaient être au poids espéré et nous étions largement au-dessus. Alors je suis soulagé que ça ait été pris au sérieux."

"On voit beaucoup de fibre de carbone et pas énormément de peinture sur la voiture, le strict minimum. Et pour moi c'est positif, car cela signifie que tout est dédié à la performance. Peu importe son apparence : ce qui compte, c'est qu'elle soit rapide."

Difficile à dompter, la W13 ne manquera pas à Hamilton avec son marsouinage chronique. "La seule chose que nous voudrions garder, ce serait… Notre rythme sur les longs relais était très solide l'an dernier, je pense qu'il était toujours meilleur [qu'en qualifications]. C'est probablement le seul élément que nous voulions vraiment conserver pour cette saison, avec la fiabilité. Tout le reste, nous voulons vraiment le réinventer, le redessiner, en espérant voir une voiture plus efficace", ajoute le septuple Champion du monde.

"La principale chose que nous voulons, c'est vraiment plus de constance et une voiture plus prévisible", confirme George Russell. "Je pense que l'équilibre le moins souhaitable, c'est probablement celui de la W13. De ce que j'ai vu sur le simulateur et de notre travail, je ne vois pas de raison pour que ça ne soit pas mieux. Mais encore une fois, nous ne savons pas dans quelle mesure [c'est mieux]."

Quant à un gain de performance vis-à-vis de Red Bull et de Ferrari, malgré la prudence de Toto Wolff et Lewis Hamilton, Russell se veut plus optimiste. "Nous sommes vraiment sûrs que certaines améliorations vont rendre la voiture plus rapide", assure l'Anglais. "Elle va être plus légère que l'an dernier. C'est du temps au tour net. On le sait. Nous avons travaillé vraiment bien et dur sur la réduction de la traînée, car nous avons vu combien nous perdions sur Red Bull, surtout l'an dernier. Nous pensons avoir accompli cela, alors nous devrions être plus rapides en ligne droite également. Ces choses-là, c'est de la performance garantie."

"Mais dès que l'on freine à l'approche d'un virage et qu'on passe le virage, il faut que l'appui aéro commence à fonctionner. Nous n'avons encore aucune certitude sur la manière dont cela va se passer. En fin de compte, nous ne savons pas ce que cela va donner par rapport à Red Bull et à Ferrari principalement."

