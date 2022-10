Hamilton : "Mercedes sous-estime encore les rebonds"

Charger le lecteur audio

Il y a un certain paradoxe à ce que Mercedes ait connu à Singapour son pire bilan comptable (seulement deux points) avec les deux monoplaces à l'arrivée depuis près de dix ans, tout en ayant affiché l'un de ses meilleurs niveaux de performance de la saison sur le Circuit de Marina Bay – si ce n'est le meilleur.

Lewis Hamilton s'est un temps montré dominateur en qualifications le week-end dernier et a finalement pris la troisième place sur la grille, avant d'en perdre une au départ et de connaître une course brouillonne avec deux fautes de pilotage. George Russell, contraint à un départ en fond de grille par un changement d'unité de puissance entre le samedi et le dimanche, n'a pas été plus propre. Bon dernier, il a eu pour seul coup d'éclat son meilleur tour en course en pneus tendres neufs, qui a privé Red Bull Racing et Sergio Pérez d'un petit point. La performance pure était pourtant au rendez-vous.

"À vrai dire, c'était conforme à nos attentes", indique Russell quant au niveau affiché à Singapour. "Ces courses depuis la trêve estivale nous donnent une véritable tendance des pistes sur lesquelles notre voiture fonctionne bien et de celles où ce n'est pas le cas. Cela nous a donné des pistes de développement claires à suivre. C'est dommage que notre équipe n'ait pas profité de ce week-end de course. Je pense que nous l'avons tous ressenti. Mais il reste beaucoup de signes positifs à en tirer, surtout le fait que nous étions en grande difficulté sur les circuits urbains au début de l'année et que c'était probablement le week-end où nous avons été le plus compétitif."

"Nous pensions que Singapour serait notre meilleure chance", confirme Hamilton, qui souligne l'impact que continue d'avoir la rigidité de la W13, même avec un marsouinage moindre : "L'une des choses que nous sous-estimons encore, ce sont les rebonds, et quand je dis 'nous' je parle des ingénieurs. Notre voiture est rigide et n'aime pas les bosses, et même si c'était bien au niveau de l'aéro, les bosses nous en ont enlevé une grande partie."

Lewis Hamilton (Mercedes)

Sur le circuit permanent qu'est Suzuka, chasse gardée de Mercedes avec six victoires lors des six dernières épreuves en date de 2014 à 2019, la donne devrait être différente, mais ce n'est pas pour autant que les Flèches d'Argent seront plus véloces par rapport à la concurrence, même si leurs pilotes se veulent optimistes.

"Ici, nous ne devrions pas avoir de rebonds, ça devrait aller, mais les autres vont être très, très compétitifs", souligne Hamilton. "Il y a une très longue ligne droite jusqu'à la chicane, la Red Bull va être rapide là-bas. Je pense que ce sera l'un de leurs meilleurs circuits, c'est mon estimation. J'espère avoir tort, j'espère que notre voiture sera super et que nous pourrons avoir un bon équilibre ici. Je ne pense pas que ce sera aussi mauvais qu'à Monza ou à Spa, je pense que ce sera mieux que là-bas."

"J'adorerais être aussi compétitif que le week-end dernier, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué", reconnaît également Russell. "Je pense que Ferrari est très rapide dans les virages moyens et rapides cette année ; les Red Bull sont hors de portée en ligne droite, elles seront probablement en bonne position également. Ça ne va donc pas être simple, mais je pense que nous montrons toujours un rythme relativement bon le dimanche. Alors il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas être dans la bataille."