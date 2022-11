Hamilton : "La montagne que l'on doit gravir est immense"

Charger le lecteur audio

Dans une fin de saison où la victoire se rapproche parfois mais se refuse toujours à Mercedes, Lewis Hamilton demeure obnubilé par un seul véritable objectif : mettre toutes les chances de son côté pour redresser la situation en 2023 et lutter à nouveau pour le titre mondial. À 37 ans, le Britannique multiplie ces derniers temps les discours tournés vers l'avenir alors qu'une prolongation de contrat semble plus que jamais d'actualité. En interne, tout ce qu'il fait paraît destiné à contribuer au retour au sommet de son écurie, qui occupe actuellement le troisième rang dans la hiérarchie derrière Red Bull et Ferrari. Pour y parvenir, il ne voit aucune autre approche possible que celle de fixer la barre très haut.

"La montagne que l'on doit gravir est immense", avance Hamilton sur le site officiel de la Formule 1. "Pour nous, c'est important d'imaginer qu'il s'agit de la plus grande, la plus abrupte, la plus difficile montagne à gravir, car si l'on pense que c'est une montagne normale, on ne sera pas à la hauteur. Il faut penser que c'est l'ascension la plus dure que l'on puisse imaginer, et qu'il faut donc puiser au fond de soi-même."

"On a déjà fait beaucoup de travail pour arriver au point où l'on comprend où on en est, où nous nous sommes trompés dans les précédentes décisions prises l'an dernier pour cette année. Pour ce qui est de prendre les bonnes mesures en vue de l'année prochaine, ce n'est pas facile de s'y retrouver car il y a énormément d'options différentes, mais j'essaie de travailler avec tout le monde sur la communication en m'assurant qu'il n'y a pas de questions en suspens, qu'il n'y a pas de malentendu sur ce que je ressens et ce que je veux dans la voiture, et en m'assurant que l'on crée continuellement du dialogue."

Omniprésent dans les discussions avec les têtes pensantes de Mercedes, Lewis Hamilton ne veut rien laisser au hasard tout en admettant qu'il ne peut pas tout : "Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire car il faut avoir confiance dans le processus, mais il s'agit de faire savoir aux gens que tu es là ; ce n'est pas à eux de se débrouiller seuls, on va le faire ensemble".

Lewis Hamilton est déterminé à revenir tout là-haut.

Dans une écurie où George Russell a succédé cette année à Valtteri Bottas, le septuple Champion du monde insiste sur le collectif et la cohésion. Il souligne aussi à quel point les relations avec son patron, Toto Wolff, ont évolué pour constituer aujourd'hui un tandem parfaitement sur la même longueur d'onde.

"Toto est l'un de mes meilleurs amis", explique Hamilton. "On a connu des moments difficiles, des négociations rudes, il y a des émotions qui ont explosé, qui ont fait les montagnes russes au fil des ans, mais on est comme une famille. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. On peut toujours se téléphoner et parler de ce que l'on veut. Nos valeurs et nos objectifs sont alignés, que ce soit pour la marque, pour aider l'équipe à grandir et pour ce que l'on veut atteindre."