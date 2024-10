Hamilton a vécu une nouvelle journée à oublier

La veille, Lewis Hamilton semblait en lice pour signer une excellente performance lors des qualifs sprint du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1, avant de voir son tour gâché par un drapeau jaune au timing malheureux. Ce samedi, le septuple Champion du monde a continué sur cette dynamique négative.

Lors du sprint, Hamilton a tout bonnement été victime d'un problème mécanique dès le début du tour de formation, ce qui l'a ensuite handicapé pour la course où il n'a joué aucun rôle après avoir passé la majeure partie des 19 tours de l'épreuve courte dans un no man's land entre le top 5 et le reste du peloton, terminant finalement sixième juste derrière un George Russell qui avait détruit ses pneus.

En qualifications, une fois les réparations effectuées, Hamilton n'a pas retrouvé la Mercedes qui lui avait fait dire, ce vendredi, que les évolutions apportées par son écurie étaient un succès. Pire encore, il s'est fait sortir dès la Q1, en signant sur son seul tour valable le 19e temps, ne devançant Zhou Guanyu que de 0"074. Il affichait une mine déconfite au sortir du cockpit.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Je veux dire, ça a été [une journée] assez pénible. La voiture était très bien hier, donc j'étais évidemment très optimiste pour aujourd'hui", a-t-il ainsi expliqué au moment de tirer un bilan de cette journée.

"[Lors du sprint] quelque chose a lâché au niveau de la suspension avant, littéralement lorsque je me suis élancé depuis la grille de départ pour le tour de formation, et j'ai eu ce problème tout au long de la course. Ils ont trouvé la solution, ils ont changé le demi-train, mais c'était vraiment un désastre pendant toute la durée des qualifications."

S'il ne s'explique pas "où est passé le rythme" entrevu en début de week-end, le Britannique estime qu'en l'état, avec une 18e place sur la grille comme horizon (en raison de la pénalité moteur de Liam Lawson qui lui fera gagner une position), il n'a "pas grand-chose" à espérer de la course.

"On devrait probablement partir de la voie des stands", a-t-il d'ailleurs suggéré au micro de Sky Sports, en faisant référence à des changements de réglages et une vérification de l'état de sa W15. "Parce que je ne pourrais rien faire de là où je suis. L'équilibre est très inconstant et il n'y a pas d'adhérence."