Hamilton observe des problèmes hérités de la Mercedes W13

Avant de prendre le volant ce samedi après-midi pour l'ultime séance d'essais à Bahreïn, Lewis Hamilton s'est confié sur la situation de Mercedes. Le Britannique a confirmé les progrès évidents concernant le marsouinage qui a tant posé problème l'an dernier sur la monoplace de Brackley, mais il est également revenu sur la deuxième journée bien plus difficile et qui a semblé susciter de la préoccupation dans l'écurie.

Grâce au travail effectué durant l'hiver, Mercedes semble disposer d'une auto dont le comportement pose moins de difficulté, et qui ne souffre plus du même souci de traînée aérodynamique que sa devancière. Néanmoins, tout n'a pas été éradiqué à ce stade.

"C'est difficile de résumer [les progrès]", hésite Lewis Hamilton. "On a connu deux journées difficiles, hier en particulier. Le premier jour, je ne me sentais pas si mal. Hier, c'était un peu plus difficile. George [Russell] a connu une bien meilleure matinée aujourd'hui, donc les choses s'améliorent et j'espère que l'on a trouvé les bons réglages."

Invité à comparer la W14 avec la W13 de l'an dernier, le septuple Champion du monde précise sa pensée : "Actuellement, par exemple, le rebond que l'on avait a pratiquement disparu. C'est une immense avancée pour nous. C'est agréable à piloter sans le rebond dans les virages. Mais il y a encore des choses sous-jacentes sur lesquelles on travaille."

Lewis Hamilton tempère donc les attentes à une semaine du premier Grand Prix de la saison, rappelant également que le temps pour exploiter les données récoltées lors des essais va être infime.

"Ça va être difficile pour tout le monde avec cette courte période d'essais", insiste-t-il. "On essaie de s'assurer d'être sur la bonne voie concernant la compréhension de la voiture, des pneus, et de sa capacité à répondre. Il y a des choses sur lesquelles on travaille. Certaines limites que l'on rencontrait l'an dernier au niveau de l'équilibre sont [encore] présentes. Je suis vraiment fier de tout le monde dans l'équipe, en restant positif après une année difficile. Il y a eu un travail incroyable pendant l'hiver pour aboutir à ce kilométrage. Chaque année, ils ont la même concentration mentale et la même détermination à résoudre tous les problèmes. J'aime être dans les bureaux et travailler dur pour examiner les données. On espère y arriver."

