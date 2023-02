LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

Après une première journée plutôt calme et une seconde plus agitée en soirée, on se retrouve sur le circuit de Bahreïn pour vivre l'ultime journée des essais de pré-saison 2023. Comme c'est le cas depuis jeudi, les dix équipes vont prendre part à plus de huit heures de roulage à Sakhir afin de terminer les préparatifs en vue du coup d'envoi de la prochaine campagne.

Pour l'heure, Red Bull semble être l'équipe à battre : Max Verstappen a signé le meilleur temps de la première journée avant de prendre la deuxième place vendredi, devancé uniquement par Zhou Guanyu et ses pneus tendres. La fiabilité n'est toutefois pas excellente car le Néerlandais a perdu un certain temps dans le garage lors de cette même journée.

De son côté, Ferrari fait preuve de discrétion sans pour autant squatter le fond du classement. À voir quel est le véritable potentiel de la SF-23. À l'inverse, Aston Martin impressionne avec de très bons chronos signés par Fernando Alonso. Seul sur le planning de vendredi, le double Champion du monde est de nouveau accompagné par Felipe Drugovich ce samedi alors que Lance Stroll reste incertain pour le GP de Bahreïn.

L'heure n'est pas à la panique chez McLaren et Mercedes, néanmoins les performances n'ont pas été reluisantes jusqu'à maintenant. En outre, il a été nécessaire de renforcer certaines zones de la MCL60 jeudi tandis que George Russell a subi une panne hydraulique vendredi, réduisant ainsi son roulage à 26 petits tours.

Il est plus difficile de juger les performances de Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas et Alpine, qui se disputeront sans nul doute les places d'honneur en milieu de grille, même si la FW45 confiée à Alexander Albon et Logan Sargeant a accumulé les kilomètres, preuve de sa fiabilité, tout en fréquentant le haut de tableau.

Un beau soleil est prévu aujourd'hui, avec des températures variant entre 22 et 26°C. Précisons également que la FIA devrait interrompre deux fois le roulage avec deux tests de procédure de Virtual Safety Car (un le matin et un l'après-midi), en plus d'essais de départ en fin de séance.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !