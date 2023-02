Bahreïn, J3 - Leclerc en tête, Mercedes de retour

Charger le lecteur audio

Les chronos commencent à tomber à Bahreïn. On est bien loin du record du circuit de Sakhir, établi par Lewis Hamilton en 1'27"264 en 2020, mais six dixièmes ont été grappillés par rapport à la référence établie ce mardi par Zhou Guanyu.

C'est Charles Leclerc qui a signé ce chrono qui constitue donc le meilleur temps de la semaine, avec une Ferrari SF-23 qui n'avait précédemment pas tourné plus vite qu'en 1'32"486, cette fois équipée de pneus C4. Cependant, la plus grande progression est à mettre à l'actif de Mercedes.

Au moment d'aborder cette journée, la Flèche d'Argent était la monoplace la plus lente du plateau sur la base des deux premiers jours de tests, avec une référence de 1'33"508 par Lewis Hamilton ce jeudi. Des questions sont dans toutes les têtes au sein de la structure de Brackley. Or, ce matin, George Russell est allé plus de deux secondes plus vite, en 1'31"442.

Un peu plus loin, Felipe Drugovich continue de prendre ses marques avant d'éventuels débuts en Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn, si Lance Stroll ne parvient pas à se remettre de sa blessure au poignet d'ici le week-end prochain. Le Brésilien a pris la troisième place du classement avec le composé le plus tendre, le même utilisé par Russell et par Alexander Albon, sixième. Les autres pilotes sont en C3 ; Alfa Romeo et AlphaTauri n'ont manifestement pas cherché la performance.

Le roulage de la matinée a globalement été studieux, toutefois interrompu à trois reprises au drapeau rouge (dont un test) : un capteur s'est détaché de la Red Bull et est tombé sur la piste, tandis que l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas est tombée en panne après trois heures très actives (72 tours). Au niveau des fautes de pilotage, la seule pirouette est à mettre à l'actif d'Oscar Piastri avec un 360° dans l'enchaînement des virages 9 et 10.

Bahreïn, Jour 3

Pilote Équipe Tours Chrono (pneus) 1 C. Leclerc Ferrari 67 1'31"024 (C4) 2 G. Russell

Mercedes 83 1'31"442 (C5) 3 F. Drugovich Aston Martin 77 1'32"075 (C5) 4 S. Pérez

Red Bull 69 1'32"459 (C3) 5 P. Gasly

Alpine 56 1'32"762 (C3) 6 A. Albon Williams 53 1'32"793 (C5) 7 N. Hülkenberg

Haas 77 1'33"329 (C3) 8 O. Piastri

McLaren 44 1'33"655 (C3) 9 V. Bottas Alfa Romeo 72 1'36"854 (C3) 10 N. de Vries

AlphaTauri 87 1'38"244 (C3)